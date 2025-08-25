中原大學與越南三方簽署合作 共同培育半導體國際人才

「聘不到國外名校畢業生，只能轉往國內培育的博士求才。」這是許多台大系所近年的徵才心聲，國內大專師資待遇已無國際競爭力，這倒是為土博士開了機會之窗，有研究指出，「工程製造及營建」科系，有三成曾在國內擔任博士後，四成曾任研究員。不過台大教授提醒，徒有研究經驗，無好的產出，也沒辦法加分，不過台大社科院長說，這幾年高薪聘請的新老師，「質」比過去好太多。

2025-08-25 07:30