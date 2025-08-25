中原大學與越南三方簽署合作 共同培育半導體國際人才
國際科技廠轉移投資越南市場下，中原大學與越南FPT大學、藍濤亞洲公司共同簽署合作備忘錄（MOU），宣布共同推動半導體專業教育與跨國人才培育計畫，中原大學今天表示，該校為深化半導體產業，打造亞太地區最具影響力的國際人才培育平台，透過三方合作推動培育半導體專業教育及跨國人才。
這項簽約儀式，由中原大學半導體產業學院院長傅昭銘、越南FPT台灣及泰國首席執行官黎維（Levi Nguyen）、藍濤亞洲公司（FCC Partners）越南市場經理鄧納森（Nathan Dang）共同簽署，中原大學董事長張光正、FPT集團總裁張嘉平（Binh Truong Gia）、藍濤亞洲公司董事長黃齊元等人見證台越教育、產業合作新里程。
傅昭銘指出，這次合作備忘錄簽署，象徵中原大學與越南FPT大學在教育、研究與產業發展深度聯盟，未來共同創立國際半導體人才培育平台，推動跨國半導體教育課程與師資交流，擴展產學合作與國際實習計畫，培育具創新實務能力及國際競爭力的青年人才。
傅昭銘表示，該校半導體產業學院以鏈結半導體產業、跨國教育合作為核心，積極與國際頂尖大學、領先企業建立合作夥伴關係，整合研發能量與產業資源，提升學生的專業實務能力，此次合作更獲藍濤亞洲公司支持，利用三方聯手推動台灣半導體教育與人才輸出，為亞太地區半導體生態系注入新動能。
