快訊

蕭美琴「反射照」露餡 蔡英文官邸合照修圖被抓包

MLB／遭教士球迷嗆整場「你好爛」 大谷翔平開轟主動跑去擊掌

腳臭穿防臭襪有效嗎？ 醫曝「5穿法」反害更臭

聽新聞
0:00 / 0:00

Y女控舍監涉性騷還擔任宿舍輔導員 台大：已調整工作職務

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
針對舍監性騷擾事件，台大表示已進行調整工作職務之人事作業，該員不再擔任宿舍輔導員。圖／本報資料照片
針對舍監性騷擾事件，台大表示已進行調整工作職務之人事作業，該員不再擔任宿舍輔導員。圖／本報資料照片

台灣大學學生Y女前年開始指控宿舍舍監對其性騷擾，而台大僅將舍監調離該宿舍，讓舍監繼續在其他宿舍擔任宿舍輔導員。對此，Y女今日現身立法院，指出舍監已被起訴，批評台大是將風險轉嫁到別棟宿舍。台大今日回應，已調整工作職務，該舍監不再擔任宿舍輔導員。

針對舍監性騷擾事件，台大年初曾表示，宿舍輔導員的職務適用勞基法，依法沒有「停職」規範，且刑事案件尚未有判決，無法貿然對宿舍輔導員停職，否則有違反勞基法的疑慮。而教育部日前性平調查結果出爐，督導台大立即禁止涉案宿舍輔導員再任宿舍輔導員職務，避免再接觸學生。

台大學生會今日上午在立法院召開記者會，對教育部的調查結果表達不滿，呼籲退回報告重啟調查。而當事人Y女現身說法，表示台大在事發後一再將舍監調到別棟宿舍擔任宿舍輔導員，把風險轉嫁到別棟宿舍，呼籲台大應立即停止舍監職位。新北市議員黃淑君也指出，舍監已經以跟騷法起訴，向教育部喊話，應負起責任監督台大。

對此，台大回應，Y生原先論文指導老師屆齡退休後，學生論文指導的相關事宜皆已有安排，校方亦會盡力進行相關輔導工作，盼其能順利完成學業。有關宿舍輔導員部分，台大已進行調整工作職務之人事作業，該員不再擔任宿舍輔導員。

宿舍 台大 性騷擾

延伸閱讀

「葉丙成性平報告」避重就輕 臺大學生會批教育部卸責

葉丙成從未說「對不起」 Y女現身說法、已向北檢提告

調查認定葉丙成未違性平法 當事台大生：被執政團隊再次鐵拳

新北人事費年剩1.7億 議員籲回饋留下來的基層公務員

相關新聞

Y女控舍監涉性騷還擔任宿舍輔導員 台大：已調整工作職務

台灣大學學生Y女前年開始指控宿舍舍監對其性騷擾，而台大僅將舍監調離該宿舍，讓舍監繼續在其他宿舍擔任宿舍輔導員。對此，Y女...

弘光科大老福系師生到偏鄉辦夏令營 跨世代共學

弘光科技大學老人福利與長期照顧事業系為推動學生參與高齡教育與社會服務，暑假期間在台中市東勢區中山國小舉辦為期5天的「世代...

初聘教授／台大轉聘土博士？教授：不能徒有研究經驗

「聘不到國外名校畢業生，只能轉往國內培育的博士求才。」這是許多台大系所近年的徵才心聲，國內大專師資待遇已無國際競爭力，這倒是為土博士開了機會之窗，有研究指出，「工程製造及營建」科系，有三成曾在國內擔任博士後，四成曾任研究員。不過台大教授提醒，徒有研究經驗，無好的產出，也沒辦法加分，不過台大社科院長說，這幾年高薪聘請的新老師，「質」比過去好太多。

學語文還是學專業？她力挺全英文授課 網搖頭：本末倒置

在台灣的大學裡，部分專業課程以全英文授課已成常態，目的是讓學生能夠更早接軌國際。

台南上班族錄取高科大 網見1條件全勸「不用等北商」：沒差

不少白天上班的人會選擇就讀夜間部，努力賺錢的同時也持續精進自己。一名台南網友表示自己報考一南一北兩所學校的夜間部，不確定自己該選擇讀哪間。

學生都不回訊息！大學教授不解「這什麼心態」 一票人哀號：壓力超大

現在有多元的溝通APP、管道，方便大家快速回訊息。一名大學教授發現，明明學生都很常看手機，但是他發的訊息不是沒讀，就是很晚才回，讓他疑惑同學們都是用什麼心態在看老師訊息的？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。