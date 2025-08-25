Y女控舍監涉性騷還擔任宿舍輔導員 台大：已調整工作職務
台灣大學學生Y女前年開始指控宿舍舍監對其性騷擾，而台大僅將舍監調離該宿舍，讓舍監繼續在其他宿舍擔任宿舍輔導員。對此，Y女今日現身立法院，指出舍監已被起訴，批評台大是將風險轉嫁到別棟宿舍。台大今日回應，已調整工作職務，該舍監不再擔任宿舍輔導員。
針對舍監性騷擾事件，台大年初曾表示，宿舍輔導員的職務適用勞基法，依法沒有「停職」規範，且刑事案件尚未有判決，無法貿然對宿舍輔導員停職，否則有違反勞基法的疑慮。而教育部日前性平調查結果出爐，督導台大立即禁止涉案宿舍輔導員再任宿舍輔導員職務，避免再接觸學生。
台大學生會今日上午在立法院召開記者會，對教育部的調查結果表達不滿，呼籲退回報告重啟調查。而當事人Y女現身說法，表示台大在事發後一再將舍監調到別棟宿舍擔任宿舍輔導員，把風險轉嫁到別棟宿舍，呼籲台大應立即停止舍監職位。新北市議員黃淑君也指出，舍監已經以跟騷法起訴，向教育部喊話，應負起責任監督台大。
對此，台大回應，Y生原先論文指導老師屆齡退休後，學生論文指導的相關事宜皆已有安排，校方亦會盡力進行相關輔導工作，盼其能順利完成學業。有關宿舍輔導員部分，台大已進行調整工作職務之人事作業，該員不再擔任宿舍輔導員。
