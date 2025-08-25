快訊

東海大學路思義教堂照明設計 勇奪雙料國際大獎

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
東海大學建築專業師資林靖祐親自操刀，以「照見教堂的靈性本質」為核心，導入隱微光源、智慧燈控系統，讓教堂在黑夜裡呈現靜謐莊嚴之姿，向建築大師們的初心致敬。圖／東海大學提供
東海大學建築專業師資林靖祐親自操刀，以「照見教堂的靈性本質」為核心，導入隱微光源、智慧燈控系統，讓教堂在黑夜裡呈現靜謐莊嚴之姿，向建築大師們的初心致敬。圖／東海大學提供

東海大學建築專業師資林靖祐領軍的「泓弦築影照明設計團隊」，以「照見教堂的靈性本質」為核心理念，完成路思義教堂照明設計，接連勇奪 2025 IALD 國際照明設計大獎與 IES 美國照明工程學會設計獎。

路思義教堂由世界級建築師貝聿銘與陳其寬共同設計，自1963年落成以來，象徵著東海大學的精神與信仰。但是在夜間，教堂的外觀長期缺乏適切的光環境，無法充分展現建築的張力與靈性。林靖祐親自操刀，從理念到執行一手掌握，導入隱微光源、溫潤色溫與智慧燈控系統，讓教堂在黑夜裡呈現靜謐莊嚴之姿。光影之間，不僅凸顯結構之美，更讓建築散發出深邃靈性的氛圍，向建築大師們的初心致敬。

林靖祐說，照明設計的價值，不在於炫目的光效，而在於光與影如何讓建築「說話」，承載精神與文化。從光束落在屋脊的柔和角度，到夜色中映照混凝土的微光，每一個細節都經過反覆調整，只為確保光與建築融為一體，成為靈性與藝術交響的最佳詮釋。

2025年 IALD 國際照明設計大獎僅有19件作品獲獎，來自美國、中國、澳洲、英國、日本、希臘與法國等國，而東海大學路思義教堂是台灣唯一入選作品。IALD 被譽為全球照明設計的最高殿堂，能入選即代表設計達到世界級水準。

更令人振奮的是，林靖祐同時在美國洛杉磯舉行的 IES 設計獎中獲得肯定。IES 是全球歷史最悠久、最具專業影響力的照明組織，其設計獎常被視為照明界的「諾貝爾獎」。能夠同時抱回IALD與IES雙重榮譽，象徵作品不僅展現藝術美感，更通過國際專業嚴格審查。

東海大學董事長吳清邁表示，「路思義教堂自創校以來就是東海的精神象徵。這次榮獲國際雙料大獎，不只是對設計團隊的高度肯定，更是對東海長年深耕文化資產保存與美學教育的最大鼓舞。」

東海大學路思義教堂照明設計勇奪IALD與 IES國際雙料大獎。圖／東海大學提供
東海大學路思義教堂照明設計勇奪IALD與 IES國際雙料大獎。圖／東海大學提供

建築師 東海大學

相關新聞

Y女控舍監涉性騷還擔任宿舍輔導員 台大：已調整工作職務

台灣大學學生Y女前年開始指控宿舍舍監對其性騷擾，而台大僅將舍監調離該宿舍，讓舍監繼續在其他宿舍擔任宿舍輔導員。對此，Y女...

弘光科大老福系師生到偏鄉辦夏令營 跨世代共學

弘光科技大學老人福利與長期照顧事業系為推動學生參與高齡教育與社會服務，暑假期間在台中市東勢區中山國小舉辦為期5天的「世代...

初聘教授／台大轉聘土博士？教授：不能徒有研究經驗

「聘不到國外名校畢業生，只能轉往國內培育的博士求才。」這是許多台大系所近年的徵才心聲，國內大專師資待遇已無國際競爭力，這倒是為土博士開了機會之窗，有研究指出，「工程製造及營建」科系，有三成曾在國內擔任博士後，四成曾任研究員。不過台大教授提醒，徒有研究經驗，無好的產出，也沒辦法加分，不過台大社科院長說，這幾年高薪聘請的新老師，「質」比過去好太多。

學語文還是學專業？她力挺全英文授課 網搖頭：本末倒置

在台灣的大學裡，部分專業課程以全英文授課已成常態，目的是讓學生能夠更早接軌國際。

台南上班族錄取高科大 網見1條件全勸「不用等北商」：沒差

不少白天上班的人會選擇就讀夜間部，努力賺錢的同時也持續精進自己。一名台南網友表示自己報考一南一北兩所學校的夜間部，不確定自己該選擇讀哪間。

學生都不回訊息！大學教授不解「這什麼心態」 一票人哀號：壓力超大

現在有多元的溝通APP、管道，方便大家快速回訊息。一名大學教授發現，明明學生都很常看手機，但是他發的訊息不是沒讀，就是很晚才回，讓他疑惑同學們都是用什麼心態在看老師訊息的？

