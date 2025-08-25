東海大學路思義教堂照明設計 勇奪雙料國際大獎

東海大學建築專業師資林靖祐領軍的「泓弦築影照明設計團隊」，以「照見教堂的靈性本質」為核心理念，完成路思義教堂照明設計，接連勇奪 2025 IALD 國際照明設計大獎與 IES 美國照明工程學會設計獎。

路思義教堂由世界級建築師貝聿銘與陳其寬共同設計，自1963年落成以來，象徵著東海大學的精神與信仰。但是在夜間，教堂的外觀長期缺乏適切的光環境，無法充分展現建築的張力與靈性。林靖祐親自操刀，從理念到執行一手掌握，導入隱微光源、溫潤色溫與智慧燈控系統，讓教堂在黑夜裡呈現靜謐莊嚴之姿。光影之間，不僅凸顯結構之美，更讓建築散發出深邃靈性的氛圍，向建築大師們的初心致敬。

林靖祐說，照明設計的價值，不在於炫目的光效，而在於光與影如何讓建築「說話」，承載精神與文化。從光束落在屋脊的柔和角度，到夜色中映照混凝土的微光，每一個細節都經過反覆調整，只為確保光與建築融為一體，成為靈性與藝術交響的最佳詮釋。

2025年 IALD 國際照明設計大獎僅有19件作品獲獎，來自美國、中國、澳洲、英國、日本、希臘與法國等國，而東海大學路思義教堂是台灣唯一入選作品。IALD 被譽為全球照明設計的最高殿堂，能入選即代表設計達到世界級水準。

更令人振奮的是，林靖祐同時在美國洛杉磯舉行的 IES 設計獎中獲得肯定。IES 是全球歷史最悠久、最具專業影響力的照明組織，其設計獎常被視為照明界的「諾貝爾獎」。能夠同時抱回IALD與IES雙重榮譽，象徵作品不僅展現藝術美感，更通過國際專業嚴格審查。

東海大學董事長吳清邁表示，「路思義教堂自創校以來就是東海的精神象徵。這次榮獲國際雙料大獎，不只是對設計團隊的高度肯定，更是對東海長年深耕文化資產保存與美學教育的最大鼓舞。」 東海大學路思義教堂照明設計勇奪IALD與 IES國際雙料大獎。圖／東海大學提供

