台大產學導入割草機器人 開發智慧巡邏

中央社／ 台北25日電

台灣大學與優式機器人公司合作，引入智慧割草機器人，協助校園綠化，並將相關技術與課程結合；未來並將攜手開發「智慧巡邏機器人」，投入校園安全維護與巡檢。

台灣大學體育室、台大機械工程系與優式機器人公司今天舉行記者會，將以「智慧割草機器人」為合作起點，共同打造具前瞻性的智慧校園與永續未來。

優式機器人公司率先提供3台新世代割草機器人，協助台大維護校園綠地，展現穩定高效的智慧營運；更將化身為機械系「智慧車輛設計與實務」課程的實驗平台，透過師生的軟硬體改裝與創新設計，讓機器人變成台大專屬的智慧助理。

台灣大學副校長丁詩同表示，智慧校園是台大校長陳文章力推的發展方向，體育室認為校園綠化需要很多人力，希望有智慧機器人協助割草和綠化；後來找到優式合作，不僅可用機器人綠化校園，還結合實務需求，將技術和課程結合，讓學生能參與軟硬體開發，有助於人才培育。

優式機器人公司執行長、台大電機系校友陳招成提到，智慧校園是可持續進化的實驗場域，學生的創意與工程實踐將是持續前進的核心力量；割草機器人可協助台大校園草皮綠化，且不怕日曬雨淋，有助於減輕人力負擔，優式還會和台大共同開設課程，讓學生更瞭解軟硬體設計。

「創新不是選項，而是生存的必要」，陳招成指出，希望透過課程激發學生更多興趣和創意，未來台大與優式還將攜手開發「智慧巡邏機器人」，結合AI偵測、環境感測模組、360度全景攝影、夜間照明、緊急通報機制等，投入校園安全維護與巡檢，打造全天候的智慧守護者。

