快訊

威廉波特少棒／東園國小冠軍門前喊暫停 教練：我只是來帥一下

葉丙成涉性平案洩密…Y女現身：他從未說「對不起」 已向北檢提告

加薩市慘況曝光！野狗啃屍狂性大發 30歲的人被折磨到像70歲

聽新聞
0:00 / 0:00

弘光科大老福系師生到偏鄉辦夏令營 跨世代共學

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
透過高齡裝備體驗活動，讓學童認識阿公阿嬤生活上的不便。圖／弘光科大提供
透過高齡裝備體驗活動，讓學童認識阿公阿嬤生活上的不便。圖／弘光科大提供

弘光科技大學老人福利與長期照顧事業系為推動學生參與高齡教育與社會服務，暑假期間在台中市東勢區中山國小舉辦為期5天的「世代共融×在地文化」夏令營，22名大學生及老師前進偏遠地區，為當地國小學生及長者攜手設計規劃多元課程，促進跨世代共學與在地文化傳承。

在弘光科大永續發展辦公室與教育部大學社會責任實踐計畫（USR）的支持下，老福系師生8月在中山國小禮堂舉辦這場夏令營活動，內容涵蓋高齡體驗、手作工藝、在地文化、祖孫圖像與在兒童營養教育等課程，結合在地文化，帶領學童認識客家文化故事，並且透過高齡裝備體驗活動，認識阿公阿嬤生活上的不便，了解長輩日常生活中的困擾。

老福系助理教授許孟爵為此次計畫主持人及活動帶隊老師。他表示，營隊是老福系USR計畫中的重點活動之一，希望透過實地進入社區，讓大學生從課本走進真實現場，看見台灣高齡社會與偏鄉教育的真實樣貌，是建立起與地方共好、共融與共造的三共模式。

夏令營首日，大學生帶領學童「認識長輩」，透過用彩色輕黏土描塑出阿公阿嬤的樣子，認識自己的阿公阿嬤，並分享他們的故事；高齡體驗的活動上，安排學童穿戴各種高齡模擬體驗裝置進行闖關遊戲，感受老化造成行動不便、視力不佳或拿取不易等生活上的身體限制，實際體驗長輩的生活日常。

設計高齡議題活動，營隊也重視在地文化的傳承，邀請在地客家文化講師分享「伯公（土地公）的故事」，並且帶領學童進行客家童玩「玩竹片」，認識在地故事與客家文化。

參與營隊活動的大學生志工為老福系新生及大二到大四學生，他們分享指出，透過事前訓練課程與活動排演，再融入平日所學老人福利與高齡長照等專業知識，帶學童、長輩參與活動。課堂上，老師常說老福系的學生必須對於社會更佳關注，進入社區做志工服務，學習到帶領活動的技巧，更重要的是學會尊重、傾聽和連結每個社區的在地性。

許孟爵表示，營隊活動順利圓滿完成，除了學校的支持，也要感謝金田居家長照機構、錠嵂保經大里營業處的參與及贊助，共同打造一場屬於社區、屬於孩子與長輩的學習盛事。

透過高齡裝備體驗活動，讓學童認識阿公阿嬤生活上的不便。圖／弘光科大提供
透過高齡裝備體驗活動，讓學童認識阿公阿嬤生活上的不便。圖／弘光科大提供
弘光科大老福系師生辦理「世代共融×在地文化」夏令營。圖／弘光科大提供
弘光科大老福系師生辦理「世代共融×在地文化」夏令營。圖／弘光科大提供
弘光科大老福系學生帶領學童手作工藝。圖／弘光科大提供
弘光科大老福系學生帶領學童手作工藝。圖／弘光科大提供

長輩 大學生 客家文化

延伸閱讀

社區稻草節彰化藍綠3名縣長擬參選人到場 民眾：又快選舉了

政績工程補助斷炊 大陸社區食堂廣設後退燒大規模關門

男童參加夏令營遭熱油燙傷！家長批處理不當、助教滑手機 中原大學坦承疏失

澎湖整合性癌篩檢走進社區 民眾在家門口就能檢查

相關新聞

弘光科大老福系師生到偏鄉辦夏令營 跨世代共學

弘光科技大學老人福利與長期照顧事業系為推動學生參與高齡教育與社會服務，暑假期間在台中市東勢區中山國小舉辦為期5天的「世代...

初聘教授／台大轉聘土博士？教授：不能徒有研究經驗

「聘不到國外名校畢業生，只能轉往國內培育的博士求才。」這是許多台大系所近年的徵才心聲，國內大專師資待遇已無國際競爭力，這倒是為土博士開了機會之窗，有研究指出，「工程製造及營建」科系，有三成曾在國內擔任博士後，四成曾任研究員。不過台大教授提醒，徒有研究經驗，無好的產出，也沒辦法加分，不過台大社科院長說，這幾年高薪聘請的新老師，「質」比過去好太多。

學語文還是學專業？她力挺全英文授課 網搖頭：本末倒置

在台灣的大學裡，部分專業課程以全英文授課已成常態，目的是讓學生能夠更早接軌國際。

台南上班族錄取高科大 網見1條件全勸「不用等北商」：沒差

不少白天上班的人會選擇就讀夜間部，努力賺錢的同時也持續精進自己。一名台南網友表示自己報考一南一北兩所學校的夜間部，不確定自己該選擇讀哪間。

學生都不回訊息！大學教授不解「這什麼心態」 一票人哀號：壓力超大

現在有多元的溝通APP、管道，方便大家快速回訊息。一名大學教授發現，明明學生都很常看手機，但是他發的訊息不是沒讀，就是很晚才回，讓他疑惑同學們都是用什麼心態在看老師訊息的？

3校後醫系名額卡關恐將熄燈 學界意見兩極

衛福部終止本學年「重點科別培育公費生」計畫，使十二校受影響，其中清大、中興、中山等三校學士後醫學系恐將熄燈號，學界意見兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。