學語文還是學專業？她力挺全英文授課 網搖頭：本末倒置

在台灣的大學裡，部分專業課程以全英文授課已成常態，目的是讓學生能夠更早接軌國際。有一名女大生在Dcard上發文表示，觀察到身邊許多同學對全英文授課抱有抗拒心理，甚至一聽到相關課程就皺眉頭。

原PO表示，自己曾修過全英文課程，起初確實覺得不習慣，但在持續專注後，發現自己逐漸能理解內容，甚至比中文課更不容易分心。她認為，全英文授課能讓學生更快適應國際教材與資訊，減少依賴翻譯時的失真問題，並且對未來職場競爭力大有助益。

原PO還指出，不少同學傾向選擇中文課，因為聽課比較輕鬆、成績也較好掌握，但這是否過於追求短期的舒適感而忽略長期的競爭力？她並指出許多最新研究成果皆以英文發表，若不及早適應，恐將錯失接軌國際的機會。

貼文一出引來熱議，「大學的重點是『習得專業知識』，不是『學習語言』，不要本末倒置影響理解專業」、「不是每個人都會往國際走啊，而且上大學不就是讓人學習的嗎？」、「中文教（課）都不一定能全部學得懂，英文教只會提高門檻而已」、「就算學生英文不差，用英文當媒介去學習陌生艱難的專業知識，就是會降低效率」。

也有網友認為問題出在教授的口音上，「因為老師的英文好爛」、「全英文沒問題啊，重點是教授英語能力要到位，不然聽不懂在講啥」、「如果教授英文口說夠好，當然大家都沒意見，但有些英授真的超級硬要…，講不標準大家都痛苦」。

商品推薦