台南上班族錄取高科大 網見1條件全勸「不用等北商」：沒差

不少白天上班的人會選擇就讀夜間部，努力賺錢的同時也持續精進自己。一名台南網友表示自己報考一南一北兩所學校的夜間部，不確定自己該選擇讀哪間。

一名白天有正職的台南人在Dcard發文詢問，表示自己高雄科大的金融系和國企系夜間部都正取，原PO也有報台北商業大學的夜間部，同樣是這兩個系，只是還沒放榜。

由於家人都叫原PO就近讀就好了，並表明不會資助任何學費、房租、生活費等開銷，完全要靠原PO自己的正職收入，因此原PO非常掙扎，如果台北商業大學也正取的話，該如何選擇？

對此網友們指出「夜間部沒差」，一面倒建議原PO讀高科大，「都是夜間部的話，我是覺得沒差，高科念一念就好了」、「就近唸高科就好了，雖然北商商科比較好，但其實這兩間的校名也差不多，再加上又是夜間部」、「夜間部沒差，我如果是南部人會就近選高雄」、「在職進修建議還是以資源取得方便為主」。

