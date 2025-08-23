學生都不回訊息！大學教授不解「這什麼心態」 一票人哀號：壓力超大
現在有多元的溝通APP、管道，方便大家快速回訊息。一名大學教授發現，明明學生都很常看手機，但是他發的訊息不是沒讀，就是很晚才回，讓他疑惑同學們都是用什麼心態在看老師訊息的？
一名大學老師在Dcard上發文求解，表示自己每次用Line發訊息給學生時，不是都沒讀，就是過很久才讀，「尤其是自己指導的學生」，這和學生看手機的頻率很不符合，讓他好奇自己是不是被學生「刻意不回」，也想知道學生看到老師傳訊息時，都是什麼心態？
原PO補充，他找學生只是想討論論文或詢問進度，即使是想請學生幫忙，也會給相應的薪資，「我沒有刻意凹學生的習慣」。
許多人解答指出，畢竟原PO身分是「教授」，不是可以隨意對待的對象，「會希望自己傳出去的內容不會冒犯到你。會花比較久的時間思考打字的內容，如果直接點進去，又怕被教授認為我已讀不回，那乾脆先不讀，等想好內容再點進去聊天室發訊息」、「對學生來說教授的每次訊息就等於壓力來源，像是討論進度等等都會有種你在催我的感覺」、「我每次回教授訊息都要刪刪改改起碼一個小時反覆斟酌內容，送了之後甚至會不敢打開line，還要做好心理準備才能打開看回覆，整個過程壓力超大」、「因為不是可以無腦回的人跟問題，是我會等確定醒腦，有充足時間時才回覆」。
📖對身為大學生、碩博士生的你來說，ChatGPT是Deadline當天拯救你的作業幫手，還是大小事都能請教的生活顧問？
udn文教誠摯邀請您填寫【生成式AI闖入校園：大學、碩博士在學生使用AI工具的習慣】問卷
▪軍公教明年不調薪 全教總批黑箱、調薪座談會形同「摸頭大會」
▪國北教大體育系傳霸凌！學長姐嗆新生「哪個字聽不懂」 校方出手了
▪請假近90天…葉丙成涉洩露性平案學生個資 22日公布調查結果
▪大陸勢力入侵校園？社群驚見「建中共產黨」 校方：非學校社團
▪不給學生投票？ 黃國昌爆澎科大教官扣公投投票通知單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言