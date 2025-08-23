快訊

獨／高雄槍擊命案槍手逃逸 警仿「張介宗分屍3婦案」徵調帶高手追影像

重啟核三公投日！高雄驚傳跳電 投開票所民眾超錯愕

貴婦媽請幫傭、司機，花光爸爸退休金！36歲月光族女兒：現在學理財來得及嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

學生都不回訊息！大學教授不解「這什麼心態」 一票人哀號：壓力超大

聯合新聞網／ 綜合報導
一名大學教授發現，自己的學生好像會刻意不讀他傳的訊息。示意圖／聯合報系資料照
一名大學教授發現，自己的學生好像會刻意不讀他傳的訊息。示意圖／聯合報系資料照

現在有多元的溝通APP、管道，方便大家快速回訊息。一名大學教授發現，明明學生都很常看手機，但是他發的訊息不是沒讀，就是很晚才回，讓他疑惑同學們都是用什麼心態在看老師訊息的？

一名大學老師在Dcard上發文求解，表示自己每次用Line發訊息給學生時，不是都沒讀，就是過很久才讀，「尤其是自己指導的學生」，這和學生看手機的頻率很不符合，讓他好奇自己是不是被學生「刻意不回」，也想知道學生看到老師傳訊息時，都是什麼心態？

原PO補充，他找學生只是想討論論文或詢問進度，即使是想請學生幫忙，也會給相應的薪資，「我沒有刻意凹學生的習慣」。

許多人解答指出，畢竟原PO身分是「教授」，不是可以隨意對待的對象，「會希望自己傳出去的內容不會冒犯到你。會花比較久的時間思考打字的內容，如果直接點進去，又怕被教授認為我已讀不回，那乾脆先不讀，等想好內容再點進去聊天室發訊息」、「對學生來說教授的每次訊息就等於壓力來源，像是討論進度等等都會有種你在催我的感覺」、「我每次回教授訊息都要刪刪改改起碼一個小時反覆斟酌內容，送了之後甚至會不敢打開line，還要做好心理準備才能打開看回覆，整個過程壓力超大」、「因為不是可以無腦回的人跟問題，是我會等確定醒腦，有充足時間時才回覆」。

LINE 壓力 論文 大學生 大學教授

延伸閱讀

大學生第一次租房要準備什麼？ 網友神回「1句」掀共鳴

懶得社交沒朋友…她曝LINE只有三種訊息 網共鳴：心好累

調查認定葉丙成未違性平法 當事台大生：被執政團隊再次鐵拳

9歲遭鞭刑！3男童霸凌女同學還發「死亡威脅」 星國教部祭嚴懲

相關新聞

3校後醫系名額卡關恐將熄燈 學界意見兩極

衛福部終止本學年「重點科別培育公費生」計畫，使十二校受影響，其中清大、中興、中山等三校學士後醫學系恐將熄燈號，學界意見兩...

學生都不回訊息！大學教授不解「這什麼心態」 一票人哀號：壓力超大

現在有多元的溝通APP、管道，方便大家快速回訊息。一名大學教授發現，明明學生都很常看手機，但是他發的訊息不是沒讀，就是很晚才回，讓他疑惑同學們都是用什麼心態在看老師訊息的？

大學生第一次租房要準備什麼？ 網友神回「1句」掀共鳴

開學在即，許多大學生選擇離家外宿，第一次搬進小套房，總讓家長擔心孩子「少帶了什麼」。一名家長在「mobile01」上發問，套房雖然基本家電齊全，但因為是孩子第一次離家，怕有忽略的細節，想請教過來人外宿必備清單，引發熱烈回響。 

初聘教授／沒洋博光環難求職？ 2類博士成母校聘任最愛

國內初任助理教授，畢業於「世界Top20」大學的博士，有85%任職公立大學，逾半於頂大；就算沒有洋博光環，頂大教師中有國外研究和博後經驗高達三成；非以研究為首要任務的科大體系以及農學領域，聘用校友比率最高。少子化下，大學師資競逐白熱化，非海歸博士，在國內大學求職必處於劣勢？

澎科大遭爆扣學生公投通知 澎湖選委會：校方稱按往例通知

民眾黨主席黃國昌今爆料接獲澎湖科大學生投訴，公投投票通知單全押在軍訓教官手上，中選會副主委陳朝建強調會立即查證。澎湖選委...

教官扣押投票單風波惹議 澎湖科大澄清是誤會並延長領取時間　

民眾黨立委黃國昌今爆料，設籍學校宿舍澎湖科大學生投訴，投票通知單被「押在教官手上」未發放，影響明天投票，批學生投票權遭剝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。