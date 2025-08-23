學生都不回訊息！大學教授不解「這什麼心態」 一票人哀號：壓力超大

現在有多元的溝通APP、管道，方便大家快速回訊息。一名大學教授發現，明明學生都很常看手機，但是他發的訊息不是沒讀，就是很晚才回，讓他疑惑同學們都是用什麼心態在看老師訊息的？

一名大學老師在Dcard上發文求解，表示自己每次用Line發訊息給學生時，不是都沒讀，就是過很久才讀，「尤其是自己指導的學生」，這和學生看手機的頻率很不符合，讓他好奇自己是不是被學生「刻意不回」，也想知道學生看到老師傳訊息時，都是什麼心態？

原PO補充，他找學生只是想討論論文或詢問進度，即使是想請學生幫忙，也會給相應的薪資，「我沒有刻意凹學生的習慣」。

許多人解答指出，畢竟原PO身分是「教授」，不是可以隨意對待的對象，「會希望自己傳出去的內容不會冒犯到你。會花比較久的時間思考打字的內容，如果直接點進去，又怕被教授認為我已讀不回，那乾脆先不讀，等想好內容再點進去聊天室發訊息」、「對學生來說教授的每次訊息就等於壓力來源，像是討論進度等等都會有種你在催我的感覺」、「我每次回教授訊息都要刪刪改改起碼一個小時反覆斟酌內容，送了之後甚至會不敢打開line，還要做好心理準備才能打開看回覆，整個過程壓力超大」、「因為不是可以無腦回的人跟問題，是我會等確定醒腦，有充足時間時才回覆」。

商品推薦