3校後醫系名額卡關恐將熄燈 學界意見兩極

衛福部終止本學年「重點科別培育公費生」計畫，使十二校受影響，其中清大、中興、中山等三校學士後醫學系恐將熄燈號，學界意見兩極，長庚大學校長湯明哲直言，辦醫學院既貴又辛苦，教育部應壯士斷腕；清大前校長賀陳弘認為，偏鄉照護長期不足，衛福部應讓計畫續辦，此議題不應該是一場零和遊戲。

湯明哲說，以美國四年制醫學系為例，一年至少要一百位學生，三校學士後醫一年一校僅廿三人，不符最小經濟規模；再者，辦醫學院很貴也很辛苦，現階段除少數學校外，都是靠附設醫院補貼學校，但清大等三校都沒有醫院，雖說公立學校不怕虧損，但虧損金額還不是國家埋單。

湯明哲說，日前教育部召開醫學院院長會議，盼協調各醫學系減招、分出名額給三校，當時他建議教育部應該壯士斷腕、熄燈止損，學生可以送到其他學校培訓，否則一年將是幾十億持續虧損。他強調，自己非醫學出身，但近年掌舵長庚大學，醫學院教授不敢說的話由他來說，語畢還獲得全場掌聲。

湯明哲表示，教育部想抽其他大學的名額，但現階段各醫學系人數、設備等都是算好的，抽各校名額不切實際，且抽走各校醫學系自費生名額，入學機會將減少，是剝奪高中生考取醫學系的權益。

一名學校高層也談到，當年匆促地讓三校設立學士後醫，結果是邊招生邊做，是否能給予完整的醫學教育值得思考。儘管台灣步入超高齡化社會，可預期未來醫療照護需求會增加，總量應增加，但應從既有的醫學院校內擴充，比新設來得更好。

賀陳弘則表示，非常訝異衛福部居然取消重點科別公費計畫，目前九成的縣市地方衛生所都缺人，偏鄉照護長期不足；六十五歲以上的醫療需求是六十五歲以下的三倍，高齡人口在偏鄉基層的比率更高，公費人數理應增加而非減少。部分大學醫學系並非熱中辦理公費，讓新的學校承擔應不是問題，此議題不應是零和遊戲。

商品推薦