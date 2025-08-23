聽新聞
0:00 / 0:00

3校後醫系名額卡關恐將熄燈 學界意見兩極

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
衛福部終止本學年「重點科別培育公費生」計畫，清大、中興、中山等三校學士後醫學系恐將熄燈號。示意圖／聯合報系資料照片
衛福部終止本學年「重點科別培育公費生」計畫，清大、中興、中山等三校學士後醫學系恐將熄燈號。示意圖／聯合報系資料照片

衛福部終止本學年「重點科別培育公費生」計畫，使十二校受影響，其中清大、中興、中山等三校學士後醫學系恐將熄燈號，學界意見兩極，長庚大學校長湯明哲直言，辦醫學院既貴又辛苦，教育部應壯士斷腕；清大前校長賀陳弘認為，偏鄉照護長期不足，衛福部應讓計畫續辦，此議題不應該是一場零和遊戲。

湯明哲說，以美國四年制醫學系為例，一年至少要一百位學生，三校學士後醫一年一校僅廿三人，不符最小經濟規模；再者，辦醫學院很貴也很辛苦，現階段除少數學校外，都是靠附設醫院補貼學校，但清大等三校都沒有醫院，雖說公立學校不怕虧損，但虧損金額還不是國家埋單。

湯明哲說，日前教育部召開醫學院院長會議，盼協調各醫學系減招、分出名額給三校，當時他建議教育部應該壯士斷腕、熄燈止損，學生可以送到其他學校培訓，否則一年將是幾十億持續虧損。他強調，自己非醫學出身，但近年掌舵長庚大學，醫學院教授不敢說的話由他來說，語畢還獲得全場掌聲。

湯明哲表示，教育部想抽其他大學的名額，但現階段各醫學系人數、設備等都是算好的，抽各校名額不切實際，且抽走各校醫學系自費生名額，入學機會將減少，是剝奪高中生考取醫學系的權益。

一名學校高層也談到，當年匆促地讓三校設立學士後醫，結果是邊招生邊做，是否能給予完整的醫學教育值得思考。儘管台灣步入超高齡化社會，可預期未來醫療照護需求會增加，總量應增加，但應從既有的醫學院校內擴充，比新設來得更好。

賀陳弘則表示，非常訝異衛福部居然取消重點科別公費計畫，目前九成的縣市地方衛生所都缺人，偏鄉照護長期不足；六十五歲以上的醫療需求是六十五歲以下的三倍，高齡人口在偏鄉基層的比率更高，公費人數理應增加而非減少。部分大學醫學系並非熱中辦理公費，讓新的學校承擔應不是問題，此議題不應是零和遊戲。

美國 清大 衛福部 教育部 醫學院 中興大學 中山大學 長庚大學

延伸閱讀

葉丙成請辭教育部政務次長 教長鄭英耀「尊重決定」盼持續為教育努力

性平會認「未違性平法」…葉丙成仍請辭政務次長！教育部稍後將說明

中醫師發願建廟台南開天聖明宮 今年21人上醫學系來還願

舍監案台大校長陳文章遭控不當施壓 教育部性平會認定未違反性平法

相關新聞

3校後醫系名額卡關恐將熄燈 學界意見兩極

衛福部終止本學年「重點科別培育公費生」計畫，使十二校受影響，其中清大、中興、中山等三校學士後醫學系恐將熄燈號，學界意見兩...

大學生第一次租房要準備什麼？ 網友神回「1句」掀共鳴

開學在即，許多大學生選擇離家外宿，第一次搬進小套房，總讓家長擔心孩子「少帶了什麼」。一名家長在「mobile01」上發問，套房雖然基本家電齊全，但因為是孩子第一次離家，怕有忽略的細節，想請教過來人外宿必備清單，引發熱烈回響。 

澎科大遭爆扣學生公投通知 澎湖選委會：校方稱按往例通知

民眾黨主席黃國昌今爆料接獲澎湖科大學生投訴，公投投票通知單全押在軍訓教官手上，中選會副主委陳朝建強調會立即查證。澎湖選委...

教官扣押投票單風波惹議 澎湖科大澄清是誤會並延長領取時間　

民眾黨立委黃國昌今爆料，設籍學校宿舍澎湖科大學生投訴，投票通知單被「押在教官手上」未發放，影響明天投票，批學生投票權遭剝...

黃國昌爆澎科大學生投票單遭扣留 中選會：將請校方說明

823投票明登場，民眾黨主席黃國昌今爆料接獲澎湖科大學生投訴，設籍在學校但投票通知單全部壓在軍訓教官手上，盼中選會要用最...

不給學生投票？ 黃國昌爆澎科大教官扣公投投票通知單

823重啟核三公投暨7席立委罷免案明登場，民眾黨主席黃國昌今透露，接獲澎湖科大學生投訴，設籍在學校但投票通知單全部壓在軍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。