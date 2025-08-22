快訊

大學生第一次租房要準備什麼？ 網友神回「1句」掀共鳴

聯合新聞網／ 綜合報導
距離開學不到一個月，許多大學生正為外宿生活感到擔憂。示意圖／ingimage
開學在即，許多大學生選擇離家外宿，第一次搬進小套房，總讓家長擔心孩子「少帶了什麼」。一名家長在「mobile01」上發問，套房雖然基本家電齊全，但因為是孩子第一次離家，怕有忽略的細節，想請教過來人外宿必備清單，引發熱烈回響。 

家長在論壇上表示，孩子即將升上大學，租了一間小套房，裡面基本的家電都有，但因為是第一次外宿，擔心還有遺漏的地方，便詢問「租屋處到底該準備什麼？」

不少網友給出建議，有人直接點破「有錢就好，缺什麼再買」，也有人列出大學生三件套：「手機、機車、電腦」。還有過來人提醒，床墊雖然附設，但最好自備保潔墊，「不知道多少人睡過，睡起來才安心」。

安全問題同樣被不少人提及，有網友提醒「換鎖最重要」，避免前房客或陌生人擅自進出；也有人建議加保機車險、注意門窗防盜。有留言則提醒父母：「不只是孩子要學獨立，父母也要學會放手。」

最後，有網友從生活細節著手，推薦帶小電鍋、浴室清潔用品、除濕機，甚至連「蟑螂藥」都有人點名必備；不過也有人語帶幽默地說，「買一箱飲料和現金就夠了」。從各種回應來看，外宿準備的清單沒有標準答案，但共通點是：錢、安全，以及讓自己安心的小物品。畢竟大學生真正的挑戰，不是房間裡缺什麼，而是如何開始獨立生活。

租屋 套房 雅房 宿舍 家具 家電 大學生

