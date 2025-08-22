台師大與台積電合作半導體課程 日本28生來台上課

快訊

中央社／ 台北22日電

台師大和台積電合作，在暑假開設半導體、AI密集課程，今年吸引日本熊本大學、熊本縣立大學28名學生來台，與台灣學生一起全英文上課，度過難忘的2週。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，去年開始擴大暑期修課，讓學生不須繳交學分費，就能在暑假期間多元學習，今年更呼應半導體產業趨勢，首度開設為期2週的「半導體與人工智慧」暑期密集課程，吸引熊本大學與熊本縣立大學28名學生報名參加。

今天舉辦的結業式中，熊本大學情報融合學環長城本啓介（Shiromoto Keisuke）、熊本縣立大學綜合管理學院長宮園博光（Miyazono Hiromitsu）出席見證，並擔任分組報告的評審。

城本啓介表示，台日雙方的學生共同上課，學生不僅能學習專業知識，課堂內外也能累積跨文化互動經驗。

台師大物理系教授劉祥麟表示，當初熊本大學接洽時就表明，不用為日本學生特地開設專班，反而希望與台灣及各國學生一起上課，若只用日文討論，就失去出國學習的意義。

今年來台的日本學生，原校不一定是主修半導體相關科系，而是基於興趣而主動報名，多數還是第一次來台灣，感覺相當新鮮。參與學生快晴岡村（Okamura Kaisei）希望未來能在台積電任職，暑期的密集課程對他來說有點吃力，相較日本一堂課多為90分鐘，台灣則規劃3小時，相當考驗全神貫注聽講的能力。

熊本 日本 半導體

