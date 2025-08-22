快訊

澎科大遭爆扣學生公投通知 澎湖選委會：校方稱按往例通知

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
823重啟核三公投暨7席立委罷免案明登場，民眾黨主席黃國昌今透露，接獲澎湖科大學生投訴，設籍在學校但投票通知單全部壓在軍訓教官手上。圖／聯合報系資料照
民眾黨主席黃國昌今爆料接獲澎湖科大學生投訴，公投投票通知單全押在軍訓教官手上，中選會副主委陳朝建強調會立即查證。澎湖選委會表示，設籍澎湖科大學生的投票通知單計972人，全數已由馬公市選務作業中心於14日上午10時送達，經校方解釋，按往例收到後即發布公告通知各投票權人領取。

重啟核三公投於明天上午8時至下午4時投票，投票通知單、選舉公報應於20日前分送各戶。澎湖選委會表示，有關設籍於國立澎湖科技大學學生的投票通知單計有972人，全數已由馬公市選務作業中心於14日上午10時送達國立澎湖科技大學。

澎湖選委會指出，依據公民投票法第18條、第24條第1項、公民投票法施行細則第3條第2項第5款及公職人員選舉罷免法細則第12條第3項規定，澎湖縣選舉委員會應依確定之投票權人名冊填造投票通知單於投票日2日前送達，本次公投案公報及投票通知單須於20日前分送公民投票案投票區內各戶。

至於報導澎湖科大投票單被壓在校內教官，澎湖選委會指出，經詢後校方表示，有關設籍於澎科大投票權人的公報及投票通知單發送，此次發送也是援往例於收受公報及投票通知單後即發布公告通知各投票權人領取，並未有不發給的狀況。

澎縣選委會表示，投票權人若不清楚投票所地點者，可向戶籍所在地鄉（市）公所查詢；內政部為因應本次公民投票，114年8月18日至114年8月23日開放「投票所地點查詢」服務（ https://www.ris.gov.tw/info-electionVotePlaceQuery/app/aw0702VPQ/main )，提供民眾以國民身分證統一編號、出生年月日查詢投票所地點。

澎縣選委會提醒，投票當天未攜帶投票通知單，仍可憑國民身分證行使投票；另投票當日戶政事務所會派員留守處理公投投票相關查詢事項，但投票當日不受理補、換發國民身分證事宜，請有需求者提前於辦公日申辦完成，以保障權益順利投票。

