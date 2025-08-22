教官扣押投票單風波惹議 澎湖科大澄清是誤會並延長領取時間　

民眾黨立委黃國昌今爆料，設籍學校宿舍澎湖科大學生投訴，投票通知單被「押在教官手上」未發放，影響明天投票，批學生投票權遭剝奪。對此，澎湖科大澄清，並無扣押或延誤學生投票通知單情事，校方均依往例協助轉交、發放。校方表示，暑假期間確實較難掌握每位學生領取狀況，承諾精進檢討發放作業流程，確保投票通知單順利送達學生手中。

澎湖科大主秘陳宏斌說明，為減輕交通負擔，學校宿舍開放學生入籍行之有年，至少歷經兩次總統、立委與縣市長選舉，目前約500位學生設籍宿舍。選舉期間，投票通知單皆由村里幹事送至學校，再透過學生事務處與班代群組轉知，讓學生於期限內領取，從未出現妨礙選舉的情況。

他強調，適逢暑假，通知單發放過程引起誤會，由於西衛里幹事於8月14日將核三公投與罷免案的公報及投票通知單送至學校，學務處生輔組隨即透過班代群組公告，提醒設籍宿舍且符合投票年齡的學生前往領取，相關訊息也已公告於校網，以確保學生知悉。

校方強調，這次處理方式完全比照過往選舉慣例，並無延誤或扣押情事，為便利學生，學校更責成同仁將領取時間延長至今日晚間9點，務求讓學生能順利拿到投票通知單。

不過澎湖科大也坦言，暑假期間發放，確實較難掌握學生狀況，未來將檢討作業，避免誤解，未來在協助西衛里發放投票通知單時，不只透過單向公告，還會加上雙向回報與查核機制，確保每位學生能收到通知。

澎湖科大重申，一向鼓勵學生關心社會重大議題、積極行使公民權，這次也將持續完善流程，避免外界疑慮。至於還有多少學生未領投票通知單，校方表示目前尚難估算。

