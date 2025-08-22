澎科大學生疑未領到公投投票通知單　中選會將查證

核三重啟公投與7藍委罷免案將於明天投票，媒體報導，澎湖科技大學學生指學校未給予公投案投票通知單。中選會今天表示，對於此事是否屬實，將即刻進行事實查證跟確認，若有違法事實將依法處理。

國民黨立委羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘、馬文君、游顥罷免案8月23日將在新北市、台中市、新竹縣及南投縣投開票。同一日還有全國性核三重啟公投，公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉」。

中選會副主委陳朝建今天主持「投票前夕，中選會提醒投票應注意事項」記者會，媒體詢問，民眾黨主席黃國昌指接獲澎湖科技大學學生投訴，設籍在學校，學校教官卻未給予公投案通知單一事，呼籲中選會做出說明。

陳朝建則回應指出，對於媒體記者或報載有投票權的學生設籍澎湖科大，疑有未領到投票通知單一節，後續將即刻進行事實查證跟確認，並會與學校聯繫要求說明，若有其他違法事實經查明後會依法處理。中選會會後補充指出，後續將請地方選委會及該學校對外說明。

此外，媒體關注，風災是否影響偏遠山區投票所開設，陳朝建則說，目前道路受損地區如桃園復興區台7線路段已進行搶修，預計今天搶修完成，不至於影響投票進行。

他說，地方選委會與中選會及當地區公所、搶修單位皆有密切聯繫，對投票所設置與選務工作人員做好妥適安排，至於投票人宣導部分，也已請當地政府如市縣政府、鄉鎮市區公所，透過當地系統做宣導及說明。

另外，7月26日首波立委罷免投開票時，曾發生同意票與不同意票誤植情形，媒體關注改善結果，陳朝建則說，中選會已多次督導地方選委會及各鄉鎮市區公所，降低、避免且不能發生投票結果錯置，若仍發生投票結果錯置情形，將依法進行更正，由該公所函送市縣選委會後，再轉請中選會更正。

