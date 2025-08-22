快訊

黃國昌爆澎科大學生投票單遭扣留 中選會：將請校方說明

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
明就是823罷免投票暨公投，中央選舉委員會副主委陳朝建今開記者會，說明相關投票注意事項及今年電腦計票作業的辦理情形。記者張曼蘋／攝影
明就是823罷免投票暨公投，中央選舉委員會副主委陳朝建今開記者會，說明相關投票注意事項及今年電腦計票作業的辦理情形。記者張曼蘋／攝影

823投票明登場，民眾黨主席黃國昌今爆料接獲澎湖科大學生投訴，設籍在學校但投票通知單全部壓在軍訓教官手上，盼中選會要用最嚴正的態度看待。中選會副主委陳朝建回應，會立即查證並請校方說明，另無論是否為學校，如果投票權人符合資格，只要攜帶國民身分證，仍可投票。

陳朝建今開投票前記者會，受訪時被問及澎湖科大一事，他說對於相關事項或媒體報導，會立刻進行事實查證與確認，除了會與學校聯繫，也會請學校進行說明，如果查證後發現有違法事實，將會依法處理。

至於未收到投票通知單如何處理？陳朝建表示，無論是學校或其他地方，如果投票權人符合資格但沒有收到投票通知單，仍然可以投票。陳強調，投票當天，只要攜帶國民身分證，仍可前往投票。

媒體追問投開票所的設置情況，陳朝建表示，過去七、八月期間，部分山區道路因風災受損，中選會與地方選委會與當地市縣政府、鄉鎮市區公所及搶救單位保持密切聯繫，陸續完成相關道路搶修，不至於影響投開票作業的進行，包括選票運送、維安及相關人員調度。

陳朝建補充，桃園復興榮華段山區為受損影響的開票所區域，預計今天完成搶通，搶通後選票與人員安排都會到位，預期投開票可以順利進行，地方政府及選委會也會透過村里廣播系統及其他方式，對山區投票權人宣導相關資訊。

至於726投票曾發生同意票與不同意票錯置情形，陳朝建表示，中選會已多次督導地方選委會及各鄉鎮市區公所，降低、避免且不能發生投票結果錯置。又如仍發生投票結果錯置情形，依法進行更正程序，如由該公所函送市縣選委會後，再轉請中選會更正。

