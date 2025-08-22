快訊

不給學生投票？ 黃國昌爆澎科大教官扣公投投票通知單

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
823重啟核三公投暨7席立委罷免案明登場，民眾黨主席黃國昌今透露，接獲澎湖科大學生投訴，設籍在學校但投票通知單全部壓在軍訓教官手上。圖／聯合報系資料照
823重啟核三公投暨7席立委罷免案明登場，民眾黨主席黃國昌今透露，接獲澎湖科大學生投訴，設籍在學校但投票通知單全部壓在軍訓教官手上。圖／聯合報系資料照

823重啟核三公投暨7席立委罷免案明登場，民眾黨主席黃國昌今透露，接獲澎湖科大學生投訴，設籍在學校但投票通知單全部壓在軍訓教官手上，今上午黨團會非常慎重處理此事，「到底誰在搞小動作？18歲以上公民權不是大家都支持？希望中選會要用最嚴正的態度看待這件事情。」

黃國昌今上午表示，昨天跟立法院長韓國瑜車掃過，感謝這麼多台北市民，反應非常熱烈，韓院長站在戰車上都非常感動，韓院長昨語重心長說，看到這麼多善良的台灣人民，在立法院真的要多幫人民想、多幫民生經濟考慮，改正民進黨錯誤能源政策，是責無旁貸的責任。

黃國昌說，過去這段時間，非常荒謬的是過去高喊公投民主、高喊人民是頭家、高喊重要公共政策，要讓人民決定的民進黨，現在是一片全面噤聲，不僅不敢提公投，甚至鼓勵人民說公投是沒意義的投票，叫大家不要出來投票。

黃國昌也爆料，接到澎湖科技大學的學生投訴，設籍在學校但投票通知單全部都壓在軍訓教官手上，並沒有主動發下去，民眾黨團會非常慎重處理這件事情，「請問到底誰在搞小動作？18歲以上公民權不是大家都支持的？」

黃國昌說，公民投票18歲以上就可以投票，把學生的投票通知單壓在軍訓教官那裡不發給學生，「請問這是在玩哪招？希望中選會要用最嚴正的態度看待這件事情，給社會還有年輕學子一個交代。」

投票 公投 黃國昌

