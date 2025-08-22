不給學生投票？ 黃國昌爆澎科大教官扣公投投票通知單
823重啟核三公投暨7席立委罷免案明登場，民眾黨主席黃國昌今透露，接獲澎湖科大學生投訴，設籍在學校但投票通知單全部壓在軍訓教官手上，今上午黨團會非常慎重處理此事，「到底誰在搞小動作？18歲以上公民權不是大家都支持？希望中選會要用最嚴正的態度看待這件事情。」
黃國昌今上午表示，昨天跟立法院長韓國瑜車掃過，感謝這麼多台北市民，反應非常熱烈，韓院長站在戰車上都非常感動，韓院長昨語重心長說，看到這麼多善良的台灣人民，在立法院真的要多幫人民想、多幫民生經濟考慮，改正民進黨錯誤能源政策，是責無旁貸的責任。
黃國昌說，過去這段時間，非常荒謬的是過去高喊公投民主、高喊人民是頭家、高喊重要公共政策，要讓人民決定的民進黨，現在是一片全面噤聲，不僅不敢提公投，甚至鼓勵人民說公投是沒意義的投票，叫大家不要出來投票。
黃國昌也爆料，接到澎湖科技大學的學生投訴，設籍在學校但投票通知單全部都壓在軍訓教官手上，並沒有主動發下去，民眾黨團會非常慎重處理這件事情，「請問到底誰在搞小動作？18歲以上公民權不是大家都支持的？」
黃國昌說，公民投票18歲以上就可以投票，把學生的投票通知單壓在軍訓教官那裡不發給學生，「請問這是在玩哪招？希望中選會要用最嚴正的態度看待這件事情，給社會還有年輕學子一個交代。」
▪「你會用GPT做報告嗎」生成式AI闖入校園：大學生使用習慣調查
▪軍公教明年不調薪 全教總批黑箱、調薪座談會形同「摸頭大會」
▪國北教大體育系傳霸凌！學長姐嗆新生「哪個字聽不懂」 校方出手了
▪請假近90天…葉丙成涉洩露性平案學生個資 22日公布調查結果
▪大陸勢力入侵校園？社群驚見「建中共產黨」 校方：非學校社團
▪不給學生投票？ 黃國昌爆澎科大教官扣公投投票通知單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言