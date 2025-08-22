國北教大教練涉不當發言 校方：不再參與訓練
國北教大在社群平台上被爆料，體育系學長姊使用威脅字眼恐嚇新生，錢姓教練也涉不當發言。校方表示，錢姓教練為另一名教練個人邀請，兩人新學期都不會再協助籃球訓練。
社群平台近期傳出，國立台北教育大學體育系大二學生在群組貼出要求新生注意的事項，包括看到學長姊要問好等，新生如果沒有馬上回應，就會被威脅或恐嚇。一名錢姓教練也被爆料發表要「電學生」等不當言論，相關事件引起網路熱議。
校方昨天先公告，體育系事件已依照「校園霸凌防制準則」啟動相關程序，目前正由學生事務處與體育系處理中，將秉持客觀、公正與保護當事人的原則，同步提供學生必要的輔導與協助。
校方後續又公告，錢姓教練並非國北教大聘請，而是另一名學校聘任的楊姓教練個人邀請，協助籃球訓練相關工作。
經學務處體育室審查，楊姓教練的聘期至113學年度第2學期結束，且教練證期限已失效，因此不再續聘；楊姓和錢姓兩名教練都不再協助籃球訓練事務。
國北教大強調，校內運動代表隊聘任教練，將進行定期督導及管理。相關調查將依照「校園霸凌防制準則」，秉持客觀、公正與保護當事人的原則辦理，並再確認事實後依規定處理。
