快訊

謝震廷驚傳失聯！與憂鬱症纏鬥10年 友人發文急尋「很多人在找他」

位於南美洲最南端與南極洲之間！德雷克海峽發生規模7.5強震

行刑式槍決！高雄街頭8槍斃命「死者背景曝」 曾以假車禍詐領保險金

國北教大教練涉不當發言 校方：不再參與訓練

中央社／ 台北22日電

北教大在社群平台上被爆料，體育系學長姊使用威脅字眼恐嚇新生，錢姓教練也涉不當發言。校方表示，錢姓教練為另一名教練個人邀請，兩人新學期都不會再協助籃球訓練。

社群平台近期傳出，國立台北教育大學體育系大二學生在群組貼出要求新生注意的事項，包括看到學長姊要問好等，新生如果沒有馬上回應，就會被威脅或恐嚇。一名錢姓教練也被爆料發表要「電學生」等不當言論，相關事件引起網路熱議。

校方昨天先公告，體育系事件已依照「校園霸凌防制準則」啟動相關程序，目前正由學生事務處與體育系處理中，將秉持客觀、公正與保護當事人的原則，同步提供學生必要的輔導與協助。

校方後續又公告，錢姓教練並非國北教大聘請，而是另一名學校聘任的楊姓教練個人邀請，協助籃球訓練相關工作。

經學務處體育室審查，楊姓教練的聘期至113學年度第2學期結束，且教練證期限已失效，因此不再續聘；楊姓和錢姓兩名教練都不再協助籃球訓練事務。

國北教大強調，校內運動代表隊聘任教練，將進行定期督導及管理。相關調查將依照「校園霸凌防制準則」，秉持客觀、公正與保護當事人的原則辦理，並再確認事實後依規定處理。

教練 體育 北教大

延伸閱讀

粿粿、范姜彥豐爆婚變？女兒生日「兩人零互動」引網熱議

國北教大體育系霸凌爭議 校方：教練不再續聘

國北教大體育系傳霸凌！學長姐嗆新生「哪個字聽不懂」 校方出手了

港中資機構嚴守北京廉潔等8規定 不再有寬鬆「港8條」

相關新聞

國北教大體育系霸凌爭議 校方：教練不再續聘

針對國立台北教育大學霸凌爭議，校方昨晚發布澄清公告，國北教大表示，有關社群平台疑似有教練不當發言情事，校方對學生的受教權...

不給學生投票？ 黃國昌爆澎科大教官扣公投投票通知單

823重啟核三公投暨7席立委罷免案明登場，民眾黨主席黃國昌今透露，接獲澎湖科大學生投訴，設籍在學校但投票通知單全部壓在軍...

教育部正式核定 清華大學准併中華大學

教育部正式核定國立清華大學與中華大學的整併計畫書，雙方將依計畫內容分階段推動整併。清華大學將在中華校區設立「清華²科技園...

清大再整併獲核定 中華大學明年2月停招

清華大學2016年合併新竹教育大學後，再整併私立中華大學。清大昨表示，教育部已正式核定兩校整併計畫書，將依計畫分階段推動...

國北教大體育系傳霸凌！學長姐嗆新生「哪個字聽不懂」 校方出手了

國立台北教育大學新生日前在社群平台爆料，指體育系學長姐在新生群組中定出數項規定，且要求新生務必配合，對未依照指令行事的新...

清華大學與中華大學整併計畫書 獲教育部核定了

教育部正式核定國立清華大學與中華大學的整併計畫書，雙方將依計畫內容分階段推動整併。清華大學將在中華校區設立「清華²科技園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。