國北教大體育系霸凌爭議 校方：教練不再續聘

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國北教大新生日前在社群平台爆料，指體育系學長姐在新生群組中定出數項規定，且要求新生務必配合。本報資料照片
國北教大新生日前在社群平台爆料，指體育系學長姐在新生群組中定出數項規定，且要求新生務必配合。本報資料照片

針對國立台北教育大學霸凌爭議，校方昨晚發布澄清公告，國北教大表示，有關社群平台疑似有教練不當發言情事，校方對學生的受教權益與校園安全非常重視，已依《校園霸凌防制準則》啟動相關程序，並由學務處與體育系處理中。

根據社群平台的爆料截圖內容，國北教大體育系學長姐於群組中告知注意事項，並要求看過的新生「按讚」表示已讀，但疑似有學生按了其他表情符號，便有其他學長姐出面表示，「是哪個字聽不懂」、「5分鐘內來跟我解釋。」之後又稱，學弟妹應一個口令一個動作，不要讓學長姐很難帶。

有校友針對新生的爆料，發文寫「以前還有學長叫我去給狗強姦，然後說什麼一輩子投不進三分？這樣我是不是可以提告？還叫我在他面前把屎吃掉這樣怎麼辦，或是喝完就立正站好捶胸口一拳」，文末標註錢姓教練的帳號，錢男在個人IG限動轉分享並發表疑涉不當言論「我承認叫你給狗X是我說的，我只能說，我不應該只用說的，好可惜，現在年輕人脆弱到我好怕」。

爆料的網友表示，「幫擴散，有什麼樣的教練就會有什麼樣的球隊，他們的教練還沾沾自喜這種霸凌文化」。

國北教大表示，遭質疑有不當發言的錢姓男子並非學校聘請的籃球教練，實為學校聘任楊姓教練個人邀請協助籃球訓練相關工作。經學務處體育室審查，楊姓教練的聘期至113學年度第二學期結束，另查其教練證期限已失效，所以不再續聘，兩人將不再協助籃球訓練事務。其次對於本校運動代表隊聘任教練進行定期督導及管理。

校方表示，學校將秉持客觀、公正與保護當事人的原則辦理，並再確認事實後依規定處理。

國北教表示，有關社群平台疑似有教練不當發言情事，校方對學生的受教權益與校園安全非常重視，已依《校園霸凌防制準則》啟動相關程序。圖／取自IG「ntue.official」
國北教表示，有關社群平台疑似有教練不當發言情事，校方對學生的受教權益與校園安全非常重視，已依《校園霸凌防制準則》啟動相關程序。圖／取自IG「ntue.official」

