清大再整併獲核定 中華大學明年2月停招
清華大學2016年合併新竹教育大學後，再整併私立中華大學。清大昨表示，教育部已正式核定兩校整併計畫書，將依計畫分階段推動併校。清大將在中華校區設立「清華²科技園區」，半導體研究學院也將率先進駐中華校區，中華大學確定明年2月起停止招生。
依合併計畫，中華大學學生原校原地完成學業，由中華大學核發學位證書，修業期間可修習清大跨領域學分學程，待學生都畢業後，2030年8月1日中華大學正式停辦，校產捐予清華大學。
清華大學與中華大學整併案去年啟動，經由清大校務會議、中華董事會通過，今年3月兩校共同完成整併計畫書，6月報請教育部核准，本周獲教育部正式核定。
清大指出，清大中華校區鄰近新竹科學園區，響應「桃竹苗大矽谷推動方案」與「晶創計畫」，在中華校區規畫成立國際創新育成中心、國際研發中心，打造科技新產業鏈。
清大說，新成立的「清華²科技園區」，將聚焦國家核心戰略，整合國衛院等公部門研究能量，鏈結竹科企業，打造產學技轉平台與半導體聚落，提供新創研發空間，吸引外資設立研發中心與聯合實驗室。
