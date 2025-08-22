教育部正式核定 清華大學准併中華大學

教育部正式核定國立清華大學與中華大學的整併計畫書，雙方將依計畫內容分階段推動整併。清華大學將在中華校區設立「清華²科技園區」，作為培育高科技人才及跨領域發展的基地。清華半導體研究學院也將率先進駐中華校區。

清華大學中華校區將響應政府的「桃竹苗大矽谷推動方案」以及「晶創計畫」，活用中華校區資產，提升教學研究量能，規畫成立國際創新育成中心、國際研發中心，打造科技新產業鏈。

「清華²科技園區」目標是兩校攜手培育人才、推動尖端研究，創造倍數效益，未來將聚焦國家核心戰略，推動產學合作與人才培育；整合國衛院等公部門研究能量，鏈結竹科企業，打造產學技轉平台與半導體聚落；同時提供新創研發空間，規劃國際大廠進駐的路徑，吸引外資設立研發中心與聯合實驗室，串聯竹科科技廊帶。

依照教育部核定的整併計畫書，中華大學學生將於原校原地完成學業，由中華大學核發學位證書。清華大學將推動中華大學教師及職員權益保障方案，依教育部核定條文轉聘至清華大學，確保人力延續與專業發展，維持教學與行政運作的穩定。

兩校整併案自2024年啟動，後經清華校務會議及中華董事會通過並簽署合作備忘錄。今年3月兩校共同完成整併計畫書，今年6月報請教育部核准，本周獲教育部核定。

