國北教大體育系傳霸凌！學長姐嗆新生「哪個字聽不懂」 校方出手了
國立台北教育大學新生日前在社群平台爆料，指體育系學長姐在新生群組中定出數項規定，且要求新生務必配合，對未依照指令行事的新生則表示「是哪個字聽不懂」，要求學弟妹「一個口令一個動作」，遭質疑涉嫌霸凌。對此，校方回應，已依法啟動相關程序處理。
根據截圖顯示，國北教大體育系學長姐於群組中告知注意事項，並要求看過的新生「按讚」表示已讀，但疑似有學生按了其他表情符號，便有其他學長姐出面表示，「是哪個字聽不懂」。隨後再揚言：「五分鐘內來跟我解釋。」之後又稱，學弟妹應一個口令一個動作，不要讓學長姐很難帶。
發文學生則表示，無法理解已經讀到大學，還會出現像高中社團一樣的制度。對此，國北教大指出，有關社群平台上疑似有學生霸凌情事，學校對學生的受教權益與校園安全非常重視，已依《校園霸凌防制準則》立即啟動相關程序，目前由學務處與體育系處理中。
國北教大指出，學校將秉持客觀、公正與保護當事人原則辦理，並再確認事實後依規定處理，同步提供學生必要輔導與協助，絕不容許校園霸凌發生。學校也將提供學生安全友善的輔導環境、關懷學生，提供心理支持與安全空間，並透過同理心教育，幫助全校師生認識霸凌定義、行為及影響，學習尊重他人，透過各系班級輔導活動促進同理與包容，營造支持性的校園文化。
教育部回應，學校已於今天完成校安通報，後續將進一步釐清事件經過，同時提醒學生注意表達方式與群組使用規範，將持續關注後續了解及督導學校處理情形。
