清華大學與中華大學整併計畫書 獲教育部核定了

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
教育部正式核定國立清華大學與中華大學的整併計畫書，雙方將依計畫內容分階段推動整併。圖／清大提供
教育部正式核定國立清華大學與中華大學的整併計畫書，雙方將依計畫內容分階段推動整併。清華大學將在中華校區設立「清華²科技園區」，作為培育高科技人才及跨領域發展的基地。清華半導體研究學院也將率先進駐中華校區。

「清華大學中華校區」掌握鄰近新竹科學園區的優勢，將響應政府的「桃竹苗大矽谷推動方案」與「晶創計畫」，活用中華校區資產，提升教學研究量能，規畫成立國際創新育成中心、國際研發中心，打造科技新產業鏈。

「清華²科技園區」中的「華」平方象徵清華與中華攜手培育人才、推動尖端研究，創造倍數效益。未來將聚焦國家核心戰略，推動產學合作與人才培育；整合國衛院等公部門研究能量，鏈結竹科企業，打造產學技轉平台與半導體聚落；同時提供新創研發空間，規劃國際大廠進駐的路徑，吸引外資設立研發中心與聯合實驗室，串聯竹科科技廊帶。

兩校特別感謝教育部、鄭英耀部長、高教司主管們對此項公、私大學整併案的大力支持與促成。清華和中華興學的初衷都是為社會培育更好的人才，現今社會每一天都在快速變化，大學也應以具體行動來回應社會的需求。

依照教育部核定的整併計畫書，中華大學學生將於原校原地完成學業，由中華大學核發學位證書。清華大學將推動中華大學教師及職員權益保障方案，依教育部核定條文轉聘至清華大學，確保人力延續與專業發展，維持教學與行政運作的穩定。

清華大學與中華大學整併案自113年啟動，之後經由清華校務會議及中華董事會通過，並簽署合作備忘錄。今年3月兩校共同完成整併計畫書，於今年6月報請教育部核准，本周正式獲教育部核定。

根據教育部核定的整併計畫書，中華大學將於115年2月1日停止招生，待學生皆於原校畢業後，於119年8月1日正式停辦。停辦後，董事會將賸餘校產全數捐贈予清華大學，持續投入高等教育發展。

教育部通過清華大學與中華大學整併計畫，兩校將攜手合作培育高科技人才。圖／清大提供
整併 新竹 教育部 半導體 鄭英耀 清華大學

