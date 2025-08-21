清大整併中華大學！計畫書獲教育部核定 華大明年二月停招
清華大學2016年合併新竹教育大學後，將再整併私立中華大學。清大今指出，教育部已正式核定兩校整併計畫書，雙方將依計畫內容分階段推動整併。清大將在中華校區設立「清華²科技園區」，作為培育高科技人才及跨領域發展的基地。清大半導體研究學院也將率先進駐中華校區。
清大指出，「清華大學中華校區」掌握鄰近新竹科學園區的優勢，將響應政府的「桃竹苗大矽谷推動方案」與「晶創計畫」，活用中華校區資產，提升教學研究量能，規畫成立國際創新育成中心、國際研發中心，打造科技新產業鏈。
清大說，「清華²科技園區」中的「華」平方象徵清華與中華攜手培育人才、推動尖端研究，創造倍數效益。未來將聚焦國家核心戰略，推動產學合作與人才培育；整合國衛院等公部門研究能量，鏈結竹科企業，打造產學技轉平台與半導體聚落；同時提供新創研發空間，規畫國際大廠進駐的路徑，吸引外資設立研發中心與聯合實驗室，串聯竹科科技廊帶。
依照教育部核定的整併計畫書，中華大學學生將於原校原地完成學業，由中華大學核發學位證書。清大將推動中華大學教師及職員權益保障方案，依教育部核定條文轉聘至清華大學，確保人力延續與專業發展，維持教學與行政運作的穩定。
清華大學與中華大學整併案自去年啟動，之後經由清大校務會議及中華董事會通過，並簽署合作備忘錄。今年3月兩校共同完成整併計畫書，於今年6月報請教育部核准，本周正式獲教育部核定。
根據教育部核定的整併計畫書，中華大學將於2026年2月1日停止招生，待學生皆於原校畢業後，於2030年8月1日正式停辦。停辦後，董事會將賸餘校產全數捐贈予清大，持續投入高等教育發展。
