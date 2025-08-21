游榮吉教育基金會攜手東海、南洋理工大學 共推偏鄉童赴新加坡學習

「2025亞太教育心理論壇」今在新加坡管理大學舉行，駐新加坡台北代表處代表大使童振源強調，疫情、少子化與地緣政治等多重挑戰，使教育體系承受前所未有的壓力。新加坡南洋理工大學國立教育學院副院長陳志銳說，教育不僅是知識傳遞，更是社會安定與下一代適應力的基礎，「唯有在動盪中維持教育穩定，才能確保亞洲的長遠發展。」

「2025亞太教育心理論壇」由位於新加坡的亞洲應用心理學學會與游榮吉教育基金會共同主辦，東海大學公共事務暨校友服務處與台灣新媒體教育與科技協會協辦。

童振源表示，面對新科技與新環境，教育已面臨巨大挑戰，必須重新學習與體驗，以培養「面對不確定的能力」。他認為現今教師的責任不只是教育傳遞，更是如何培養心裡的素質與激發學習的內在動力，教育的本質之一更是陪伴彼此在不確定中成長，這也是所謂「教育韌性」的真正精神。

童振源支持教師海外學習，孩子走出偏鄉，也期待東海大學和游榮吉教育基金會可幫助孩子到新加坡學習。

陳志銳則針對亞洲教育創新演講，分享新加坡在教育治理的經驗。他建議透過跨國合作交流建立共同策略與教育提升。他強調，教育國際化必須兼顧偏鄉與弱勢群體，唯有資源共享，教育的公平與韌性才能落實。

游榮吉教育基金會執行長沈中元說，這場論壇展現跨國教育合作的決心，也預告未來偏鄉學童與教師，將因國際交流而獲得新的生命力。他宣佈，將與東海大學、南洋理工大學將合作推動「偏鄉學童赴新加坡學習英文計畫」及「偏鄉教師進修心理輔導教育課程」。

東海大學副校長張嘉修表示，教育韌性需要理論與實務並進，並強調「台灣與亞洲的教育經驗應透過 SCI

SSCI 發表，轉化為全球共享的知識資產。」他呼籲學術連結成為亞洲教育走向世界的重要途徑。

會議引言人、東海大學EMBA教授黃兆璽說，教育韌性並非奢侈品，而是保障孩子學習權利的基本防線。他指出，「唯有攜手縮小數位落差、強化心理支持，才能讓教育在逆境中不只是生存，而是成長。」

北京師範大學葉建宏教授則以「人工智慧與心理學視角」為題，提出 AI 在教育心理研究中的應用潛力，認為未來教育必須結合數位科技與心理科學，才能在快速變遷的社會中保持韌性。新加坡國立大學Dr. TONG Yen Wah也說，偏鄉學童赴新加坡進行體驗學習，能開拓視野、提升跨文化適應力，「這將是孩子一生中難得的重要養分。」 「2025亞太教育心理論壇」 今在新加坡管理大學舉行。圖／東海大學提供

