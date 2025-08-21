吳大猷先生紀念獎揭曉　中山大學化學系2教授獲獎

快訊

中央社／ 高雄21日電

國立中山大學化學系副教授廖軒宏、邱政超雙雙獲得國科會114年度吳大猷先生紀念獎；校方表示，2人不僅學術研究成果豐碩，也可應用在實務層面，展現強勁科研實力。

中山大學今天發布新聞稿表示，廖軒宏、邱政超2人在創新化學領域貢獻獲肯定。廖軒宏專注光電驅動的有機合成策略、研發製備潛力藥物；邱政超則致力於計算動力學模擬技術、轉化為可直觀比對的化學現象供業界參考。

校方表示，廖軒宏研究團隊開創綠色藥物合成新策略，以光電驅動，致力於發展新穎的有機合成方法，利用潔淨且永續的「光」與「電」能源，取代傳統昂貴且具污染性的化學試劑。

廖軒宏團隊透過可見光催化與電力驅動，在簡單條件下，高效建構複雜分子的三維骨架，並突破傳統合成限制，有效建構藥物中關鍵的掌性分子骨架。研究成果不僅展現綠色化學的前瞻性，也為新藥研發帶來更多可能性，實現科學創新與環境永續的雙重目標。

至於邱政超的研究部分，邱政超指出，計算化學與電腦模擬是當代化學研究不可或缺的一環。然而，傳統計算化學研究在探討化學反應時，往往僅聚焦於難以直接在實驗中觀測的反應與活化能。

邱政超說，為突破此困境，他運用動力蒙地卡羅與微動力學模型等動力學模擬技術，將從量子力學計算中得到的能量數據，轉化為能直接與實驗比較的化學現象。

他表示，透過開發新的模擬策略，不僅推進了計算化學領域的發展，也成功將此策略應用於多項具學術與工業價值的研究，如深入探討催化劑的老化與失活過程、剖析特定孔洞材料中的氣體分離機制，及探索醣分子於質譜中的解離反應等。

中山大學表示，吳大猷先生紀念獎由國科會各學門召集人提名42歲以下學術表現優異青年學者，自2002年設立以來，為國內年輕學者競逐的重要榮譽獎項。今年全台只有4名與化學學門專長相關的獲獎人，而中山大學一舉囊括2席。未來將持續給予優秀教師堅強後盾，支持更多頂尖的創新研究。

