吳大猷先生紀念獎揭曉 中山大學化學系2教授獲獎
國立中山大學化學系副教授廖軒宏、邱政超雙雙獲得國科會114年度吳大猷先生紀念獎；校方表示，2人不僅學術研究成果豐碩，也可應用在實務層面，展現強勁科研實力。
中山大學今天發布新聞稿表示，廖軒宏、邱政超2人在創新化學領域貢獻獲肯定。廖軒宏專注光電驅動的有機合成策略、研發製備潛力藥物；邱政超則致力於計算動力學模擬技術、轉化為可直觀比對的化學現象供業界參考。
校方表示，廖軒宏研究團隊開創綠色藥物合成新策略，以光電驅動，致力於發展新穎的有機合成方法，利用潔淨且永續的「光」與「電」能源，取代傳統昂貴且具污染性的化學試劑。
廖軒宏團隊透過可見光催化與電力驅動，在簡單條件下，高效建構複雜分子的三維骨架，並突破傳統合成限制，有效建構藥物中關鍵的掌性分子骨架。研究成果不僅展現綠色化學的前瞻性，也為新藥研發帶來更多可能性，實現科學創新與環境永續的雙重目標。
至於邱政超的研究部分，邱政超指出，計算化學與電腦模擬是當代化學研究不可或缺的一環。然而，傳統計算化學研究在探討化學反應時，往往僅聚焦於難以直接在實驗中觀測的反應與活化能。
邱政超說，為突破此困境，他運用動力蒙地卡羅與微動力學模型等動力學模擬技術，將從量子力學計算中得到的能量數據，轉化為能直接與實驗比較的化學現象。
他表示，透過開發新的模擬策略，不僅推進了計算化學領域的發展，也成功將此策略應用於多項具學術與工業價值的研究，如深入探討催化劑的老化與失活過程、剖析特定孔洞材料中的氣體分離機制，及探索醣分子於質譜中的解離反應等。
中山大學表示，吳大猷先生紀念獎由國科會各學門召集人提名42歲以下學術表現優異青年學者，自2002年設立以來，為國內年輕學者競逐的重要榮譽獎項。今年全台只有4名與化學學門專長相關的獲獎人，而中山大學一舉囊括2席。未來將持續給予優秀教師堅強後盾，支持更多頂尖的創新研究。
▪「你會用GPT做報告嗎」生成式AI闖入校園：大學生使用習慣調查
▪私立大學「程度差不多」排名有意義嗎？網點8老牌名校：看科系
▪北市幼兒園爆虐童 家長控：孩子遭綁雙手、逼吞食還塞進櫃子裡
▪繁星錄取被取消...台中女學霸9天考回台大醫 校友誇創百年紀錄
▪9個月沒放假勤動筆不空想 她考一次就拚上國營事業死亡之組
▪青鳥發文「幫台大反核」惹怒同校生 開嗆小丑：憑什麼代表我
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言