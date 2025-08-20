百名輔導人員齊聚政大 關注家暴目睹者隱性創傷

100名大專專業輔導人員今天參與在政治大學舉辦的研習活動，聚焦家暴目睹者的隱性創傷，期盼結合辨識特徵、輔導策略，提升教職員的敏感度和應對能力。

教育部今天發布新聞稿，「114年度大專校院專業輔導人員目睹家暴輔導知能研習」今天在政大舉辦，活動聚焦於童年目睹家暴對學生的長期影響，透過課程與案例分享，協助第一線專業輔導人員精進評估、支持與介入能力。

研習邀請婦女救援基金會執行長杜瑛秋分析童年目睹家暴的創傷影響，恐使學子在情緒調節、身心健康、人際互動、甚至是親密關係中，面臨許多挑戰。

然而，家暴目睹屬隱性創傷，不易即時察覺。東吳大學健康暨諮商中心主任王佳玲在研習中，分享可供辨識的心理與行為特徵，並分享實務中可行的輔導策略。諮商心理師林雪琴則分享帶領支持性團體的經驗，解析如何透過創傷敘說與重新建構，支持當事人找回自我價值與復原力。

教育部表示，希望透過研習，進一步提升大專校院輔導體系的敏感度與專業應對能力，共同營造更安全、溫暖且有支持力的校園環境，讓每一名學生都能在健康無憂的氛圍中安心就學。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

