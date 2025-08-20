東吳設半導體學分學程 實作訓練結合參訪實習

因應國家半導體產業發展趨勢，東吳大學理學院114學年推出「增能半導體學分學程」，將安排學生至台灣半導體研究中心進行實作訓練，並前往上中下游產業參訪或實習。

東吳大學今天發布新聞稿指出，根據工研院的統計數據顯示，國內半導體人才缺口每月達3.4萬人，具備跨域整合的人才已成為提升競爭力關鍵。

東吳大學校長詹乾隆表示，半導體在全球科技發展中扮演關鍵角色，東吳大學以人文社會與法商專業著稱，面對跨領域挑戰，在校友陳調鋌的大力支持下，引進專業師資與設備資源，為東吳大學奠定半導體學分學程的基礎，此次理學院推動半導體學分學程，意義非凡。

慷慨捐資支持學程的東吳大學數學系傑出校友、科準科技公司董事長陳調鋌提到，台灣引進半導體技術以來，從7微米一路發展至今日的2奈米晶片，這段進步令人驕傲；他早年曾走遍全台大專協助建置半導體實作環境，卻始終沒能回到母校，此次支持半導體學分學程，正是實現多年心願。

東吳大學理學院院長王志傑說明，「增能半導體學分學程」課程涵蓋半導體元件模組與半導體製程模組，將安排學生至台灣半導體研究中心進行實作訓練，培養實務操作技能；學程也會串聯上中下游產業參訪、實習機會，並邀請校友回校分享，助學生認識產業現況。

商品推薦