靜宜大學2025 ASEACCU年會 11國60校與會盛況空前

第31屆「2025東南亞及遠東天主教學院暨大學協會年會（ASEACCU）」19至21日在靜宜大學登場！11國、60所學校參與，歷屆規模最大；主題「希望的朝聖者：Z世代的靈性發展與行動」聚焦AI時代青年的自我價值、信仰與社會責任。

靜宜大學董事長蘇耀文主教歡迎教廷駐華大使館代辦馬德範蒙席、各教區主教及亞洲各地嘉賓、天主教高教夥伴等，他指出，天主教大學核心精神是「全人培育」實踐愛與服務的能力。

蘇耀文指出，今年逢天主教千禧年，年會主題「希望的朝聖者：Z世代的靈性發展與實踐」呼應教宗方濟各提出的「希望的朝聖年」是天主教高等教育核心精神。教育傳授知識與技能，更在陪伴年輕人探索生命價值與靈性方向。

澳門聖若瑟大學校長暨ASEACCU執行長Stephen Morgan表示，會員學校涵蓋東亞與東南亞逾90所大學，今年就有60多校師生參與，他強調，此次高度投入與交流，深化台灣與國際天主教大學的連結。

台中市副市長鄭照新表示，靜宜大學與台中發展息息相關，歡迎與會來賓體驗台中豐富文化、知名景點與美食。

靜宜校長林思伶指出，校方秉持「進德修業」校訓，推動全人教育，以信仰與價值為根基，培養兼具學術、倫理、心靈與社會關懷的人才，與ASEACCU使命高度契合。年會包括4場講座，1場由學生主導，設學生工作坊，提供跨世代實務參與及交流。

