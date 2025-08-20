聽新聞
0:00 / 0:00

靜宜大學2025 ASEACCU年會 11國60校與會盛況空前

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
靜宜大學主辦2025 ASEACCU年會，來自11國、60所學校、約270名師生昨共聚一堂，探討Z世代的靈性與行動力。 圖／靜宜大學提供
靜宜大學主辦2025 ASEACCU年會，來自11國、60所學校、約270名師生昨共聚一堂，探討Z世代的靈性與行動力。 圖／靜宜大學提供

第31屆「2025東南亞及遠東天主教學院暨大學協會年會（ASEACCU）」19至21日在靜宜大學登場！11國、60所學校參與，歷屆規模最大；主題「希望的朝聖者：Z世代的靈性發展與行動」聚焦AI時代青年的自我價值、信仰與社會責任。

靜宜大學董事長蘇耀文主教歡迎教廷駐華大使館代辦馬德範蒙席、各教區主教及亞洲各地嘉賓、天主教高教夥伴等，他指出，天主教大學核心精神是「全人培育」實踐愛與服務的能力。

蘇耀文指出，今年逢天主教千禧年，年會主題「希望的朝聖者：Z世代的靈性發展與實踐」呼應教宗方濟各提出的「希望的朝聖年」是天主教高等教育核心精神。教育傳授知識與技能，更在陪伴年輕人探索生命價值與靈性方向。

澳門聖若瑟大學校長暨ASEACCU執行長Stephen Morgan表示，會員學校涵蓋東亞與東南亞逾90所大學，今年就有60多校師生參與，他強調，此次高度投入與交流，深化台灣與國際天主教大學的連結。

台中市副市長鄭照新表示，靜宜大學與台中發展息息相關，歡迎與會來賓體驗台中豐富文化、知名景點與美食。

靜宜校長林思伶指出，校方秉持「進德修業」校訓，推動全人教育，以信仰與價值為根基，培養兼具學術、倫理、心靈與社會關懷的人才，與ASEACCU使命高度契合。年會包括4場講座，1場由學生主導，設學生工作坊，提供跨世代實務參與及交流。

延伸閱讀

靜宜大學辦2025 ASEACCU年會 11國60校師生探Z世代靈性發展行動

台中市潑水節嗨翻天 江啟臣、鄭照新被潑全身溼

烏克蘭議員拜訪台中 鄭照新盼戰爭早日結束「台中可支援重建」

罷免即時開票／台中3席藍委「不同意罷免」全面領先 他嗨喊：台灣民主仍舊閃耀

相關新聞

霸氣資助台大醫學生！吳淡如用「一個名牌包」價格交換夢想 清寒僑生現況曝

知名作家吳淡如不但在投資理財上頗有心得，對公益也毫不吝嗇。9日她得知一名僑生雖然考上台大醫學系，卻因家庭經濟困難，差點中斷學業。吳淡如估算，醫學系一年生活與學費至少15萬…

高學歷=死讀書？頂大生日常顛覆她想像：連玩都玩得很有質感

「頂大學生都是書呆子」的印象深植人心，然而，這樣的刻板印象或許該翻篇了。一位女網友近日分享自身觀察，表示接觸多位台大學生後，原本先入為主看法瞬間被打碎。原PO發現，頂大生不只能維持優異的成績…

不是醫科生、電資生 這群人才「活得清醒」？網友分析1歪理掀熱議

在傳統概念中，位於社會階級頂層的，通常會被認為是優秀且具有競爭力的人群，如醫學系、牙醫系或頂尖大學的電資學生。一位網友在Dcard發文，提到這些頂尖學子雖然努力拚搏…

114學年台師大聘42位新進教師 延攬10位外師創歷年新高

114學年今年八月上路，國立台灣師範大學今表示，新學年將迎接42位新進教師，其中包括10位外籍教師，國籍橫跨法國、加拿大...

靜宜大學2025 ASEACCU年會 11國60校與會盛況空前

第31屆「2025東南亞及遠東天主教學院暨大學協會年會（ASEACCU）」19至21日在靜宜大學登場！11國、60所學校...

2025淨零排放科技國際競賽 中大、台科大團隊各抱得100萬

國立台灣大學與東元科技文教基金會共同主辦「2025淨零排放科技國際競賽」總決賽，參賽師生包括美國、俄羅斯、印尼、馬來西亞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。