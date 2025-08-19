霸氣資助台大醫學生！吳淡如用「一個名牌包」價格交換夢想 清寒僑生現況曝

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
吳淡如。記者吳致碩／攝影
吳淡如。記者吳致碩／攝影

知名作家吳淡如不但在投資理財上頗有心得，對公益也毫不吝嗇。9日她得知一名僑生雖然考上台大醫學系，卻因家庭經濟困難，差點中斷學業。吳淡如估算，醫學系一年生活與學費至少15萬，雖不過是貴婦一個名牌包的價格，卻可能決定一個人的未來。她二話不說伸出援手，並坦言能幫助這位僑生，是今年最溫暖的收穫之一。

19日她再度發文分享，這位僑生靠著辛苦打工存下4萬5千元，勉強可以支付學費，但繳完學費後就沒有錢吃飯、住宿，所以在開學前，吳淡如便邀請他到公司當工讀生，「在開學前還有十多天，那就來賺一點外快吧，畢竟手頭還得有一些費用才能買書」。除了支付學費，吳淡如也承諾等他住宿安排確定後，幫忙負擔宿舍費用，甚至連大一的生活費也會提供給這位僑生，「畢竟一年級的功課很重，我還真不希望他因為忙於打工而沒有時間讀書」。

吳淡如透露，這位僑生曾分享一個令她鼻酸的經驗，由於台灣消費比僑生的家鄉高出許多，第一次在台大自助餐用餐時，手上僅有100元，不夠支付餐費，好在收銀員微笑允許他先回宿舍拿錢，讓僑生感受到「台灣的人情味」。她也驚訝學生中文流利，國語甚至比多數台灣人更標準，而這全是自學而來，家中沒有人會說中文。

她提到，僑生家在偏鄉，母親對醫學系不了解，家裡還有一位12歲的弟弟，如今因為種種原因，不只人回不去，家裡更沒有音訊。吳淡如對該僑生的狀況很是感慨，千言萬語僅化作一句，「孩子，請好好讀書，我知道很多人在關心你」。

貼文曝光後，許多網友紛紛心疼這位僑生，並稱讚吳淡如的善舉，「我看到都哭了」、「淡如姐真的非常棒，雖然我不認識這位小朋友，但我還是替他謝謝您。也謝謝您拋磚引玉，讓愛傳出去」、「淡如姐好暖，這孩子好幸運」、「這種沒有資源長大的孩子，很多反而沒有上進心、愛耍廢，像這種可以自立自強、奮發向上，真的很難得」、「謝謝淡如姐的善心，讓台灣的善傳遞下去，人世間有善有惡，希望正面善的循環可以勝過惡」。

