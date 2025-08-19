不是醫科生、電資生 這群人才「活得清醒」？網友分析1歪理掀熱議

在傳統概念中，位於社會階級頂層的，通常會被認為是優秀且具有競爭力的人群，如醫學系、牙醫系或頂尖大學的電資學生。一位網友在Dcard發文，提到這些頂尖學子雖然努力拚搏，卻得承受龐大升學與職場壓力，他提出完全不同的見解，指出這一類人群才是真的「活得清醒」。

原PO在貼文裡比較醫學生和電資生，表示醫師的養成既漫長又艱辛，若想進入醫學系的窄門，在國高中就得投入大量時間、精力準備升學；若是家中無背景的學子，進入大學後還要維持成績、撰寫論文，甚至投入實驗室。住院醫師階段的漫長血汗訓練，也讓他們在取得職涯成就時，人生多已步入中年。

同樣的，電資生在升學期間就面臨較高門檻，大學時期一樣競爭激烈，需要兼顧課業、研究和推甄準備，進入研究所後還要擔心研究方向與準時畢業的壓力。步入社會後，他們仍需持續進修專業能力，或額外花時間處理專案，因此也有不少人承受不住，選擇轉向公職。

「相反地，台灣 8+9【8+9】「8+9」是網路流行用語，源自「八家將」的台語發音。八家將原本是民間信仰中的陣頭之一，由於刻板印象認為陣頭成員多為社經地位與學歷較低的年輕男性，「8+9」在網路社群上逐漸被引申為負面稱呼。此詞常用來形容喜歡成群結隊、耍狠的不良少年。 似乎才是真正實現『躺平』真諦的一群人」，原PO指出，這個族群早早脫離升學與職場壓力。當其他人還在討論幾歲要躺平時，「他們早就悟出了真理」。

當未來的醫學生、電資生仍在日夜苦熬時，「8+9頂著10幾歲年輕的肉體，享受青春、恣意的探索人體奧妙」。進入大學後，頂尖學子在課業和實習間忙碌到無法喘息，8+9卻已成為社會人士。儘管他們的工作多為短期性質，卻依舊能享受與年齡相符甚至超前的社交與財務自由，例如購車、聚餐等生活方式，展現截然不同的人生軌跡。

原PO表示，待醫學生當起住院醫師、頂大電資忙於應酬和提升自己時，「8+9還是做著免洗工作，開著二手雙B，載著妹子啪啪走，但同時工作也完全沒有壓力，畢竟這種工作被辭職了，頂多再換一個就好」。直到醫學生與電資生熬過重重挑戰，步入社會擁有穩定職涯時，「從名貴豪車走下的卻早已是被牛山濯濯、日夜摧殘的中年面孔」。相較之下，8+9族群早已在年輕歲月享受自由生活。

貼文發布後，網友紛紛留言感嘆：「這種通常早結婚、早離婚，人生的視野就局限在那一層，我們往上爬的過程也看了更多」、「差不多35歲時就會反轉了」、「確實，他們做到了很多人做不到的即時享樂。當我們被學業壓得憂鬱症，他們卻跟朋友享受著青春時光，但相對的他們也承擔著年老後落魄的風險。有好有壞，每個人的選擇罷了，敢的人先享受世界」、「問題在於『選擇』有限，高學歷也可以去做工地物流，想不想而已」、「頂層才是享受世界的人，他們可以選擇做與不做，因為財富自由得早，開業醫、開業藥都做消磨時間的，哪裡花得完，反觀+9做到死都還忙忙碌碌就為生存，終究要為自己少年躺平付出代價」。

