高學歷=死讀書？頂大生日常顛覆她想像：連玩都玩得很有質感
「頂大學生都是書呆子」的印象深植人心，然而，這樣的刻板印象或許該翻篇了。一位女網友近日分享自身觀察，表示接觸多位台大學生後，原本先入為主看法瞬間被打碎。原PO發現，頂大生不只能維持優異的成績，更懂得把生活過得有聲有色，連玩樂都「玩」得特別有質感。
一位網友在Dcard上發文，坦言自己過去對頂大學生存有刻板印象，「覺得他們就是那種每天泡在圖書館，書不離手、眼鏡掛在鼻樑上的學霸型人物」。直到最近實際接觸幾位台大學生，原PO才驚覺先前的想法過於片面，「甚至可以說是嚴重低估了他們的生活面貌」。
「我發現很多台大生不僅功課好，還非常懂得享受生活」，她透過社群平台觀察有學生平日上課用功、參與研究計畫，周末就背著吉他到咖啡廳駐唱；有人在期中考周抽空參加馬拉松；甚至還有人在繁重的課業壓力下經營個人品牌。種種案例令原PO忍不住感嘆，原來頂大生不是沒有生活，而是更懂得規劃人生，也讓她開始重新思考「什麼才是真正的聰明」。
不僅如此，頂大生也「玩」得很有質感，不是去夜唱或喝酒，而是去爬山追日出、到海邊衝浪、聽獨立樂團演出，或是參加攝影展、文學講座。這些活動不僅是休閒娛樂，也成為課業之外的靈感來源與生活養分。同時，他們的社交圈也相當廣泛，透過社團、實習和各類活動，認識來自不同領域的朋友，生活因此更加充實多元。
原PO曾好奇詢問一位台大朋友，為何能同時玩得開又讀得好？對方則笑說，其實「時間是擠出來的」，愈懂得安排生活的人，愈不會陷入單一模式。這番話讓她十分震撼，「我一直以為要有好成績就得犧牲掉所有玩樂時間，但他們卻用行動證明兩者是可以並存的」。
她最後感嘆，這些頂大生徹底打破「高學歷就只會讀書」的刻板印象，讓她明白聰明不只是腦袋好，更在於懂得安排時間、平衡人生，「他們不只在課堂上發光，也在生活中閃亮，讓人看了不只羨慕，還會忍不住想學習。」
該貼文引起熱烈討論，網友紛紛留言發表看法，指出「該讀書的時候認真讀書，休息該玩的時候就好好的玩」、「因為妳讀3個小時的東西，他可能30分鐘就讀完了；妳讀3天的東西，他可能3個小時就讀完了，當然有空出去玩」、「妳低估的是人家的天賦跟能力，玩得好又讀得好的人對一般人來說根本望塵莫及」、「我北一的同學各個都很厲害，除了成績好還會音樂、運動各種才藝，嚇傻」、「我覺得是有個共同點：自律與專注。高中室友台大醫卷哥，每天準時9點合上書本，打手遊到11點，但讀書的時候是不受外界打擾的超專注模式，（我）自己的家人也是考75滿級分醫學系，也是類似這樣的生活模式，傳說對決排位一直維持在傳說以上」。
▪「你會用GPT做報告嗎」生成式AI闖入校園：大學生使用習慣調查
▪私立大學「程度差不多」排名有意義嗎？網點8老牌名校：看科系
▪北市幼兒園爆虐童 家長控：孩子遭綁雙手、逼吞食還塞進櫃子裡
▪繁星錄取被取消...台中女學霸9天考回台大醫 校友誇創百年紀錄
▪9個月沒放假勤動筆不空想 她考一次就拚上國營事業死亡之組
▪青鳥發文「幫台大反核」惹怒同校生 開嗆小丑：憑什麼代表我
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言