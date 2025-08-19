高學歷=死讀書？頂大生日常顛覆她想像：連玩都玩得很有質感

「頂大學生都是書呆子」的印象深植人心，然而，這樣的刻板印象或許該翻篇了。一位女網友近日分享自身觀察，表示接觸多位台大學生後，原本先入為主看法瞬間被打碎。原PO發現，頂大生不只能維持優異的成績，更懂得把生活過得有聲有色，連玩樂都「玩」得特別有質感。

一位網友在Dcard上發文，坦言自己過去對頂大學生存有刻板印象，「覺得他們就是那種每天泡在圖書館，書不離手、眼鏡掛在鼻樑上的學霸型人物」。直到最近實際接觸幾位台大學生，原PO才驚覺先前的想法過於片面，「甚至可以說是嚴重低估了他們的生活面貌」。

「我發現很多台大生不僅功課好，還非常懂得享受生活」，她透過社群平台觀察有學生平日上課用功、參與研究計畫，周末就背著吉他到咖啡廳駐唱；有人在期中考周抽空參加馬拉松；甚至還有人在繁重的課業壓力下經營個人品牌。種種案例令原PO忍不住感嘆，原來頂大生不是沒有生活，而是更懂得規劃人生，也讓她開始重新思考「什麼才是真正的聰明」。

不僅如此，頂大生也「玩」得很有質感，不是去夜唱或喝酒，而是去爬山追日出、到海邊衝浪、聽獨立樂團演出，或是參加攝影展、文學講座。這些活動不僅是休閒娛樂，也成為課業之外的靈感來源與生活養分。同時，他們的社交圈也相當廣泛，透過社團、實習和各類活動，認識來自不同領域的朋友，生活因此更加充實多元。

原PO曾好奇詢問一位台大朋友，為何能同時玩得開又讀得好？對方則笑說，其實「時間是擠出來的」，愈懂得安排生活的人，愈不會陷入單一模式。這番話讓她十分震撼，「我一直以為要有好成績就得犧牲掉所有玩樂時間，但他們卻用行動證明兩者是可以並存的」。

她最後感嘆，這些頂大生徹底打破「高學歷就只會讀書」的刻板印象，讓她明白聰明不只是腦袋好，更在於懂得安排時間、平衡人生，「他們不只在課堂上發光，也在生活中閃亮，讓人看了不只羨慕，還會忍不住想學習。」

該貼文引起熱烈討論，網友紛紛留言發表看法，指出「該讀書的時候認真讀書，休息該玩的時候就好好的玩」、「因為妳讀3個小時的東西，他可能30分鐘就讀完了；妳讀3天的東西，他可能3個小時就讀完了，當然有空出去玩」、「妳低估的是人家的天賦跟能力，玩得好又讀得好的人對一般人來說根本望塵莫及」、「我北一的同學各個都很厲害，除了成績好還會音樂、運動各種才藝，嚇傻」、「我覺得是有個共同點：自律與專注。高中室友台大醫卷哥，每天準時9點合上書本，打手遊到11點，但讀書的時候是不受外界打擾的超專注模式，（我）自己的家人也是考75滿級分醫學系，也是類似這樣的生活模式，傳說對決排位一直維持在傳說以上」。

