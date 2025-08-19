2025淨零排放科技國際競賽 中大、台科大團隊各抱得100萬
國立台灣大學與東元科技文教基金會共同主辦「2025淨零排放科技國際競賽」總決賽，參賽師生包括美國、俄羅斯、印尼、馬來西亞、日本、阿拉伯聯合大公國、德國共16國、1150人，最終由國立中央大學團隊勇奪國際賽冠軍，奪得新台幣100萬獎金；台灣賽冠軍則為國立台灣科技大學團隊，同樣獲頒新台幣100萬元。
「2025淨零排放科技國際競賽」以國際賽與台灣賽雙賽制進行，今年邀請大學組織 Association of Pacific Rim Universities (APRU) 具名協辦，並由台大校長陳文章親自出任總召集人，報名達92隊的國際賽召集人由成功大學生物醫學工程學系講座教授蘇芳慶擔任，參賽隊伍達138隊的台灣賽召集人為國家科學委員會副主任委員林法正。
台大表示，國際賽與台灣賽評審團陣容共計14位委員，面對本屆涵蓋領域極廣230件作品，進行龐大的作品資料審查，各精挑20個團隊進入總決賽。中大以「Development of an Integrated System for Catalysts and Electrolysis Equipment」作品獲得最高分，摘下國際賽冠軍；台科大則以「化光為水－借浪取電的黑色魔毯」奪台灣賽冠軍。
今年總決賽由富邦金控提供自願性碳權，用以完全抵換國際團隊來台飛行哩程所產生的碳排放，響應「以競賽培育淨零人才，促進台灣2050排放淨零」的核心理念。
校長陳文章表示，ESG與永續發展，不是單一領域的課題，而是當代高等教育必須共同面對的使命。希望藉由競賽推動永續價值，並讓青年提出結合科技的淨零轉型創新解方，也展現台灣在國際永續議題中的影響力。
東元電機董事長利明献則談到，企業肩負將卓越創意與尖端技術落實應用、優化人類生活的使命，喜迎競賽所帶來的創新成果，也盼能與優秀的青年科學家深入合作。東元在此發出「英雄帖」，熱烈歡迎世界各地的優秀青年科學家加入。
▪「你會用GPT做報告嗎」生成式AI闖入校園：大學生使用習慣調查
▪私立大學「程度差不多」排名有意義嗎？網點8老牌名校：看科系
▪北市幼兒園爆虐童 家長控：孩子遭綁雙手、逼吞食還塞進櫃子裡
▪繁星錄取被取消...台中女學霸9天考回台大醫 校友誇創百年紀錄
▪9個月沒放假勤動筆不空想 她考一次就拚上國營事業死亡之組
▪青鳥發文「幫台大反核」惹怒同校生 開嗆小丑：憑什麼代表我
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言