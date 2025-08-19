淨零排放科技國際競賽 中央大學團隊贏得國際賽冠軍
2025淨零排放科技國際競賽下午在台大綜合體育館舉行，今年度總獎金新台幣650萬元，報名國際賽達92隊、台灣賽138隊，共計來自13個國家230件作品，參賽的國際菁英與師生達1150人，台大校長陳文章、環境部長彭啟明、東元電機董事長利明献等出席。
由台灣大學與東元科技文教基金會共同主辦的「2025淨零排放科技國際競賽」總決賽，下午在台大體育館舉行，今年參賽師生來自美國、德國、日本、馬來西亞、印尼、等13個國家，總人數達1150人，角逐淨零桂冠最高榮譽。
淨零排放科技國際競賽以「國際賽」與「台灣賽」雙賽制進行，國際賽報名有92隊，台灣賽有138隊，國際賽冠軍由國立中央大學團隊以「Development of an Integrated System for Catalysts and Electrolysis Equipment」作品獲得最高分，奪得新台幣100萬元獎金。台灣賽冠軍由國立台灣科技大學團隊的「化光為水-借浪取電的黑色魔毯」，榮獲新台幣100萬元獎金。
