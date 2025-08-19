淨零排放科技國際競賽 中央大學團隊贏得國際賽冠軍

快訊

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
2025淨零排放科技國際競賽下午在台大舉行，東元電機董事長利明献（右起）、東元科技文教基金會董事長李世光、台大校長陳文章等參觀學生的作品。記者曾學仁／攝影
2025淨零排放科技國際競賽下午在台大綜合體育館舉行，今年度總獎金新台幣650萬元，報名國際賽達92隊、台灣賽138隊，共計來自13個國家230件作品，參賽的國際菁英與師生達1150人，台大校長陳文章、環境部長彭啟明、東元電機董事長利明献等出席。

由台灣大學與東元科技文教基金會共同主辦的「2025淨零排放科技國際競賽」總決賽，下午在台大體育館舉行，今年參賽師生來自美國、德國、日本、馬來西亞、印尼、等13個國家，總人數達1150人，角逐淨零桂冠最高榮譽。

淨零排放科技國際競賽以「國際賽」與「台灣賽」雙賽制進行，國際賽報名有92隊，台灣賽有138隊，國際賽冠軍由國立中央大學團隊以「Development of an Integrated System for Catalysts and Electrolysis Equipment」作品獲得最高分，奪得新台幣100萬元獎金。台灣賽冠軍由國立台灣科技大學團隊的「化光為水-借浪取電的黑色魔毯」，榮獲新台幣100萬元獎金。

2025淨零排放科技國際競賽下午在台大舉行，東元科技文教基金會董事長李世光（前右起）、台大校長陳文章、環境部部長彭啟明等參觀學生的作品。記者曾學仁／攝影
環境部部長彭啟明（圖）出席淨零排放科技國際競賽總決賽，並以「氣候治理與綠領培育(Climate Governance & Green Collars」為題發表專題演講，彭啟明表示新世代的優秀青年發揮創意與所學同臺競技，為世界提出淨零轉型的創新解方，並將臺灣打造成為國際淨零人才培育與技術交流的堅實基地。記者曾學仁／攝影
2025淨零排放科技國際競賽國際賽第一名為國立中央大學材料科學與工程研究所、永續與綠能科技研究學院所組成的團隊，以「Development of an Integrated System for Catalysts and Electrolysis Equipment」贏得100萬元新台幣獎金。記者曾學仁／攝影
2025淨零排放科技國際競賽台灣賽第一名，由國立台灣科技大學應用科技研究所團隊，以「化光為水–借浪取電的黑色魔毯」贏得100萬元新臺幣獎金。記者曾學仁／攝影
環境部部長彭啟明（圖）出席淨零排放科技國際競賽總決賽，並以「氣候治理與綠領培育(Climate Governance & Green Collars」為題發表專題演講，彭啟明表示新世代的優秀青年發揮創意與所學同台競技，為世界提出淨零轉型的創新解方，並將台灣打造成為國際淨零人才培育與技術交流的堅實基地。記者曾學仁／攝影
淨零 台幣 體育館

