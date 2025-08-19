靜宜大學辦2025 ASEACCU年會 11國60校師生探Z世代靈性發展行動

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
靜宜大學主辦2025 ASEACCU年會，來自11國、60所學校、近270名師生今天共聚一堂，探討Z世代的靈性與行動力。圖／靜宜大學提供
第31屆「2025東南亞及遠東天主教學院暨大學協會年會（ASEACCU）」今天至21日在靜宜大學登場。今年共有來自11國、60所學校、約270名師生參與，創下歷屆最大規模。年會以「希望的朝聖者：Z世代的靈性發展與行動」為主題，聚焦青年在AI時代的自我價值、信仰與社會責任。

年會透過演講、論壇與工作坊，激發跨世代對話與實際行動。與會學校也簽署合作備忘錄，深化國際交流，攜手提升各校競爭力。

靜宜大學董事長蘇耀文主教代表學校，歡迎教廷駐華大使館代辦馬德範蒙席、各教區主教，及來自亞洲各地的貴賓與天主教高等教育夥伴蒞臨。他指出，天主教大學的核心精神在於「全人培育」，不僅傳授知識，更致力於培養學生探索生命意義、承擔社會責任，並實踐愛與服務的能力。

蘇耀文主教指出，今年適逢天主教千禧年，年會主題「希望的朝聖者：Z世代的靈性發展與實踐」呼應教宗方濟各提出的「希望的朝聖年」，同時深刻回應天主教高等教育的核心精神。他強調，教育的根本在於傳授知識與技能，更在於陪伴年輕人探索生命價值與靈性方向，並在基督內實踐愛的希望與使命。

澳門聖若瑟大學校長暨ASEACCU執行長Stephen Morgan教授表示，能在台中靜宜大學舉辦年會很特別。ASEACCU會員學校涵蓋東亞與東南亞逾90所大學，今年有60多所學校師生共同參與，展現高度投入與交流。他強調，此次活動重視教育者對學生的信任與陪伴，並深化台灣與國際天主教大學的連結。

台中市副市長鄭照新表示，靜宜大學歷史悠久、人文學風鼎盛，與台中城市的繁榮發展息息相關。他也歡迎與會者在參加會議之餘，體驗台中的豐富文化、知名景點與多元美食。

靜宜校長林思伶指出，學校自創校以來秉持「進德修業」校訓，推動全人教育，以信仰與價值為根基，培養兼具學術、倫理、心靈與社會關懷的人才，與ASEACCU打造以真理與關懷為核心的國際天主教高等教育共同體使命高度契合。

年會安排4場對話型講座，其中1場由學生主導，並設有學生工作坊，提供跨世代實務參與及交流。與會師生亦參加青年論壇與靈修活動，鼓勵青年將信仰轉化為實際行動；參訪中部最早的聖堂「員林羅厝天主堂」、台中高美濕地等在地特色景點，加深文化與環境連結。

來自日本Elisabeth University of Music的Sonoyama Mao表示，此行留下深刻印象，世界很大，希望透過此類國際交流活動促進世界和平。菲律賓Ateneo de Davao University學生Suhayla Adzaman Umpar指出，非常高興認識其他國家的代表，這次經驗難得且深刻，收獲多。

靜宜學生社團以原住民特色舞蹈揭開年會序幕，展現熱情與活力。圖／靜宜大學提供
年會以「希望的朝聖者：Z世代的靈性發展與行動」為主題，聚焦青年心靈與使命。圖／靜宜大學提供
「2025 ASEACCU年會」關注AI時代青年在自我價值、信仰與社會責任上的成長與挑戰。圖／靜宜大學提供
年會安排4場對話型講座，並設置學生工作坊，促進跨世代的實務參與及交流。圖／靜宜大學提供
靜宜大學舉行「2025 ASEACCU年會」開幕彌撒。圖／靜宜大學提供
