114學年台師大聘42位新進教師 延攬10位外師創歷年新高

114學年今年八月上路，國立台灣師範大學今表示，新學年將迎接42位新進教師，其中包括10位外籍教師，國籍橫跨法國、加拿大、伊朗、越南等數國，新進外師人數亦創下歷年新高。

台師大2024年獲教育部雙語標竿大學，校方指出，近年來全英語授課課程數持續攀升，每年已接近一千門，同時新進外籍教師人數亦逐年增加，從2022年的5位、2023年的8位、2024年的6位，到今年更達10位。

台師大表示，10位新進外籍教師中，教育學院有來自韓國的慶睿娜 (Yena Kyeong)，為美國加州大學河濱分校心理學博士，關注跨文化情境、代間關係與情緒社會化領域；印尼籍朱妮明 (Nirmin Juber) 擁有國立陽明交通大學公共衛生博士學位，專精人口健康流行病學與預防策略；來自香港的何家騏兼具歷史與社會學背景，致力於警政、犯罪議題及東亞公共行政研究。

另外，台師大也指出，理學院則有曾於美國耶魯大學及哈佛史密松天體物理中心從事天文與計算科學研究的美國籍何大衛 （David Michael Hernandez）以及專長環境永續、氣候變遷與水土汙染整治的伊朗籍傅立達 (Hoda Fakour) 。科技與工程學院亦延攬專精機動控制與機器人技術的泰國籍辜漢文 (Woraphrut Kornmaneesang)、曾於台大任教6年的伊朗籍柯伯尼 (Mohammad Qorbani) ，其研究涵蓋奈米與半導體材料、二維材料光電及能源轉換裝置。

新進教師中有數人曾在中研院，台師大指出，法國籍理克 （Aymeric Collart）為國文學系新聘師資，專精心理語言學、神經語言學及南島語族研究，未來預計開設語料庫語言學、實驗語言學等課程；化學系聘任越南籍黎重義 (Trong-Nghia Le) 與王彥士，前者專注癌症研究，後者專長於蛋白化學、新型酵素設計與登革熱抗體治療開發。

台師大已於近日舉辦鴻鵠營，歡迎42位新進教師。教務長劉美慧指出，台師大具有高度國際化特色，是全台四所雙語標竿大學之一，外籍生比率12.05%更是國立大學最高。

校長吳正己則補充，台師大已累積開設約一千門全英語授課（EMI）課程，吸引近七千名學生修讀，鼓勵新進教師多開設EMI課程，並期盼來自不同國籍的師資，為學生帶來更多元的觀點。

商品推薦