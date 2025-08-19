快訊

不敵匯率關稅兩大刀！台中自行車大廠撐不住 公告「年底停業 」

大同人事大風吹！三立電視張榮華接董座 王光祥轉任會長

國家警報響了！ 「4縣市」大雷雨轟1小時

114學年台師大聘42位新進教師 延攬10位外師創歷年新高

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立台灣師範大學今表示，新學年將迎接42位新進教師，其中包括10位外籍教師，創下歷年新高。圖／台師大提供
國立台灣師範大學今表示，新學年將迎接42位新進教師，其中包括10位外籍教師，創下歷年新高。圖／台師大提供

114學年今年八月上路，國立台灣師範大學今表示，新學年將迎接42位新進教師，其中包括10位外籍教師，國籍橫跨法國、加拿大、伊朗、越南等數國，新進外師人數亦創下歷年新高。

台師大2024年獲教育部雙語標竿大學，校方指出，近年來全英語授課課程數持續攀升，每年已接近一千門，同時新進外籍教師人數亦逐年增加，從2022年的5位、2023年的8位、2024年的6位，到今年更達10位。

台師大表示，10位新進外籍教師中，教育學院有來自韓國的慶睿娜 (Yena Kyeong)，為美國加州大學河濱分校心理學博士，關注跨文化情境、代間關係與情緒社會化領域；印尼籍朱妮明 (Nirmin Juber) 擁有國立陽明交通大學公共衛生博士學位，專精人口健康流行病學與預防策略；來自香港的何家騏兼具歷史與社會學背景，致力於警政、犯罪議題及東亞公共行政研究。

另外，台師大也指出，理學院則有曾於美國耶魯大學及哈佛史密松天體物理中心從事天文與計算科學研究的美國籍何大衛 （David Michael Hernandez）以及專長環境永續、氣候變遷與水土汙染整治的伊朗籍傅立達 (Hoda Fakour) 。科技與工程學院亦延攬專精機動控制與機器人技術的泰國籍辜漢文 (Woraphrut Kornmaneesang)、曾於台大任教6年的伊朗籍柯伯尼 (Mohammad Qorbani) ，其研究涵蓋奈米與半導體材料、二維材料光電及能源轉換裝置。

新進教師中有數人曾在中研院，台師大指出，法國籍理克 （Aymeric Collart）為國文學系新聘師資，專精心理語言學、神經語言學及南島語族研究，未來預計開設語料庫語言學、實驗語言學等課程；化學系聘任越南籍黎重義 (Trong-Nghia Le) 與王彥士，前者專注癌症研究，後者專長於蛋白化學、新型酵素設計與登革熱抗體治療開發。

台師大已於近日舉辦鴻鵠營，歡迎42位新進教師。教務長劉美慧指出，台師大具有高度國際化特色，是全台四所雙語標竿大學之一，外籍生比率12.05%更是國立大學最高。

校長吳正己則補充，台師大已累積開設約一千門全英語授課（EMI）課程，吸引近七千名學生修讀，鼓勵新進教師多開設EMI課程，並期盼來自不同國籍的師資，為學生帶來更多元的觀點。

國籍 教師 台師大

延伸閱讀

43％新生對未來迷惘 台師大推校學士13名學生入選

台師大推「校學士」自主彈性學習 13名學生通過審查

語言學奧林匹亞 我小將團體賽「金包銀」創史上最佳紀錄

南港高工棒球隊教練遭爆違法收費 校方：後援會自發性提供

相關新聞

頂大華語教師持「三個月一聘」違法定期契約 工會籲改善否則將檢舉

高教工會今召開記者會指出，近期接獲華語教師反映，不少大學仍發給華語教師三個月一聘甚至一個月一聘的聘約，缺乏合理續聘保障，...

114學年台師大聘42位新進教師 延攬10位外師創歷年新高

114學年今年八月上路，國立台灣師範大學今表示，新學年將迎接42位新進教師，其中包括10位外籍教師，國籍橫跨法國、加拿大...

奈米醫學、微生物電化學領先國際 高醫大李偉鵬二度獲玉山青年學者

高雄醫學大學醫藥暨應用化學系副教授李偉鵬，因奈米醫學與微生物電化學研究成果，再度獲教育部「玉山青年學者」補助，能連續入選...

趕搭台積電2奈米班車 高科大爭取1億元成立技術人才培育基地

全球半導體晶圓代工每年需要1.4萬人才，清大、陽明交大進駐高雄成立「國家重點領域校際研教園區」，教育部補助1億元，高雄科...

中華大學志工再訪尼泊爾 志工：孩子笑容是最美畫像

中華大學國際志工團於暑假期間再度踏上尼泊爾服務之路，深入災後村落進行教育與關懷行動。中華大學指出，這次團隊透過課程設計、...

全國大專校院倫理個案分析暨微電影競賽聚焦AI倫理 總獎金9.8萬元

面對人工智慧快速發展所帶來的倫理挑戰，信義文化基金會、中華企業倫理教育協進會與國立台北大學共同主辦，信義房屋、台北大學企...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。