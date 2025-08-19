奈米醫學、微生物電化學領先國際 高醫大李偉鵬二度獲玉山青年學者

高雄醫學大學醫藥暨應用化學系副教授李偉鵬，因奈米醫學與微生物電化學研究成果，再度獲教育部「玉山青年學者」補助，能連續入選在台灣學界少見，此舉不僅肯定其持續突破與國際競爭力，也彰顯高醫大跨領域研究實力。

教育部2018年起推動「玉山計畫」，其中「玉山青年學者」旨在扶植具全球視野的青年研究人才，每年競爭激烈，例如去年通過率僅4成。

李偉鵬長期致力於將化學知識轉化為醫療與環境應用，他與日本專家合作，研發「微脂體融合誘導膜交換技術」（LIME），能大量產生細胞外囊泡，並自產電細菌中提取具高電化學活性的囊泡。

這些囊泡已成功應用於奈米粒子包覆，提升癌症放射治療效果，成果刊登於國際頂尖期刊Nature Nanotechnology（2023）與Advanced Materials（2024），引起國際矚目。

此外還帶領研究團隊開發水驅動化學動力奈米藥物，用於加速傷口癒合，以及比色檢測技術，用於快速偵測代謝物和致病菌，為推動成果落地，與國內外團隊合作申請多項專利，包括美國臨時案並推展至臨床測試，展現從實驗室走向臨床應用的「轉譯醫學」能量。

李偉鵬在微生物電化學貢獻同樣備受矚目，尤其「微生物發電」技術透過特殊細菌如希瓦氏菌「吃掉」有機廢料時自然釋放電子，再將這些電子轉換成電能，讓細菌變成一座座「小發電廠」，相較於傳統發電，微生物發電具有環保、低成本的優勢：過程不產生汙染氣體，也無需高溫高壓即可運作，同時能淨化廢水，一舉兩得。

他也結合奈米材料，顯著提升細菌的發電效率，未來應用範圍廣泛，從廢水處理廠，到小型裝置供電，例如生醫感測器、緊急照明等都能受惠。

李偉鵬表示，隨著技術不斷優化，未來有望推向產業化，成為綠色能源革命的重要推手，將與團隊持續推動奈米醫學與環境電化學研究，為台灣在醫療創新與永續發展領域奠定更穩固的基礎。

高醫大校長余明隆指出，李偉鵬成就不僅提升學校的國際能見度，為跨領域研究注入新能量，在醫療、環保、能源三個領域交叉創新，展現化學研究無限可能，成功激勵更多年輕學者投入。 高醫大副教授李偉鵬（左三）參與跨域、跨校、跨國研究。圖／高醫大提供 高雄醫學大學醫藥暨應用化學系副教授李偉鵬（右六）及研究團隊合影。圖／高醫大提供

