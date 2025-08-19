快訊

幕後／李四川鬆口YES I DO表態 背後靠高民調撐底氣

台股創高拉回整理 下跌129點收24,353點 台積電上漲5元收1,185元

直播／2025《台灣米其林指南》開獎！「7城」摘星隊伍首度共列評選

聽新聞
0:00 / 0:00

趕搭台積電2奈米班車 高科大爭取1億元成立技術人才培育基地

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
聯華電子捐贈黃光微影產線設備，教授葉旻彥介紹曝光機，他強調學生能有實體儀器受訓很幸福。記者徐白櫻／攝影
聯華電子捐贈黃光微影產線設備，教授葉旻彥介紹曝光機，他強調學生能有實體儀器受訓很幸福。記者徐白櫻／攝影

全球半導體晶圓代工每年需要1.4萬人才，清大、陽明交大進駐高雄成立「國家重點領域校際研教園區」，教育部補助1億元，高雄科技大學楠梓校區成立半導體製程設備技術人才培育基地今天啟用，每年可訓練上千人。高市副市長李懷仁比喻「一個開飛機，一個修飛機」，高雄半導體產業鏈人才培育將更完整。

高科大今舉辦培訓基地成立暨聯華電子捐贈器材典禮，行政院南服中心執行長許乃文、教育部技術及職業教育司長楊玉惠、高雄市副市長李懷仁、立委李柏毅與林岱樺及產業界人士參與。

校方指出，培育基地共設半導體製程設備工程師通用技能、半導體設備儀控實作、半導體真空系統實作及半導體製程設備實作培訓四大模組。獲得聯電，漢鐘精機、天虹科技、高敦科技等企業捐贈訓練設備。

高科大每年工電領域畢業學生約3600人，再加上義守、正修及樹科大共6000人。校長楊慶煜指出，台灣每年需要製程與設備工程師1.4萬人，有設備工程師的養成才能確保產線穩定運作，歷年3年籌備，今天終於在台積電量產的關鍵時刻成立培訓基地，格外有意義；基地訓練時數約200小時，除校內學生外，也可與鄰近大專院校合作，預估每年可培育千名專業人才。

技術及職業教育司長楊玉惠表示，教育部投入24億元成立20座區域產業人才及技術培育基地，今天新成立的基地是高雄第四座，考量高科大在建功校區已設封裝測試基地，才又獲選成立製程人才培訓基地；半導體不只有研發，製程設備維運也很重要，否則成品良率不好也賣不出去。

副市長李懷仁說，無論是生活或軍事，半導體需求強勁，人才培育對產業發展非常重要，希望無論設計封裝或材料供應廠商持續投資高雄，人才供應源源不絕，也能讓高雄年輕人留在家鄉工作。此外，「國家重點領域校際研教園區」著重研發訓練，高科大基地則為設備製程才人培訓中心，研發設計與設備維護人才並進。

高科大半導體製程設備技術人才培育基地正式啟用，內部儀器十分昂貴，除培訓校內學生外，鄰近大學學生可以來受訓，高中生也可以參觀。記者徐白櫻／攝影
高科大半導體製程設備技術人才培育基地正式啟用，內部儀器十分昂貴，除培訓校內學生外，鄰近大學學生可以來受訓，高中生也可以參觀。記者徐白櫻／攝影
聯華電子捐贈黃光微影產線設備給高科大人才培訓基地，校長楊慶煜（左）頒發感謝狀。記者徐白櫻／攝影
聯華電子捐贈黃光微影產線設備給高科大人才培訓基地，校長楊慶煜（左）頒發感謝狀。記者徐白櫻／攝影
高科大半導體製程設備技術人才培育基地正式啟用，內部儀器十分昂貴，除培訓校內學生外，鄰近大學學生可以來受訓，高中生也可以參觀。記者徐白櫻／攝影
高科大半導體製程設備技術人才培育基地正式啟用，內部儀器十分昂貴，除培訓校內學生外，鄰近大學學生可以來受訓，高中生也可以參觀。記者徐白櫻／攝影
高科大今舉辦人才培訓基地成立暨聯華電子捐贈器材典禮，場面盛大。記者徐白櫻／攝影
高科大今舉辦人才培訓基地成立暨聯華電子捐贈器材典禮，場面盛大。記者徐白櫻／攝影
高科大半導體製程設備技術人才培育基地正式啟用，內部儀器十分昂貴，參觀人員須穿防塵衣。記者徐白櫻／攝影
高科大半導體製程設備技術人才培育基地正式啟用，內部儀器十分昂貴，參觀人員須穿防塵衣。記者徐白櫻／攝影

半導體 教育部

延伸閱讀

台積電全球布局 近年獲美德日中政府補助1422億元

台積電進駐屏東 九棚建火箭發射場 周春米：教育加強科技

前男友欠債沒有還 女率人衝新竹台積電廠區咬人遭判刑

台積電、鴻海點火…台股創高大功臣

相關新聞

頂大華語教師持「三個月一聘」違法定期契約 工會籲改善否則將檢舉

高教工會今召開記者會指出，近期接獲華語教師反映，不少大學仍發給華語教師三個月一聘甚至一個月一聘的聘約，缺乏合理續聘保障，...

奈米醫學、微生物電化學領先國際 高醫大李偉鵬二度獲玉山青年學者

高雄醫學大學醫藥暨應用化學系副教授李偉鵬，因奈米醫學與微生物電化學研究成果，再度獲教育部「玉山青年學者」補助，能連續入選...

趕搭台積電2奈米班車 高科大爭取1億元成立技術人才培育基地

全球半導體晶圓代工每年需要1.4萬人才，清大、陽明交大進駐高雄成立「國家重點領域校際研教園區」，教育部補助1億元，高雄科...

中華大學志工再訪尼泊爾 志工：孩子笑容是最美畫像

中華大學國際志工團於暑假期間再度踏上尼泊爾服務之路，深入災後村落進行教育與關懷行動。中華大學指出，這次團隊透過課程設計、...

全國大專校院倫理個案分析暨微電影競賽聚焦AI倫理 總獎金9.8萬元

面對人工智慧快速發展所帶來的倫理挑戰，信義文化基金會、中華企業倫理教育協進會與國立台北大學共同主辦，信義房屋、台北大學企...

重點科別醫師嚴重流失 中山大學籲續推公費醫師制

急診醫學等重點科別醫師嚴重流失，衛福部本學期又將終止培育五大科公費生的「重點科別培育公費生」計畫。其中，中山大學、中興大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。