趕搭台積電2奈米班車 高科大爭取1億元成立技術人才培育基地

全球半導體晶圓代工每年需要1.4萬人才，清大、陽明交大進駐高雄成立「國家重點領域校際研教園區」，教育部補助1億元，高雄科技大學楠梓校區成立半導體製程設備技術人才培育基地今天啟用，每年可訓練上千人。高市副市長李懷仁比喻「一個開飛機，一個修飛機」，高雄半導體產業鏈人才培育將更完整。

高科大今舉辦培訓基地成立暨聯華電子捐贈器材典禮，行政院南服中心執行長許乃文、教育部技術及職業教育司長楊玉惠、高雄市副市長李懷仁、立委李柏毅與林岱樺及產業界人士參與。

校方指出，培育基地共設半導體製程設備工程師通用技能、半導體設備儀控實作、半導體真空系統實作及半導體製程設備實作培訓四大模組。獲得聯電，漢鐘精機、天虹科技、高敦科技等企業捐贈訓練設備。

高科大每年工電領域畢業學生約3600人，再加上義守、正修及樹科大共6000人。校長楊慶煜指出，台灣每年需要製程與設備工程師1.4萬人，有設備工程師的養成才能確保產線穩定運作，歷年3年籌備，今天終於在台積電量產的關鍵時刻成立培訓基地，格外有意義；基地訓練時數約200小時，除校內學生外，也可與鄰近大專院校合作，預估每年可培育千名專業人才。

技術及職業教育司長楊玉惠表示，教育部投入24億元成立20座區域產業人才及技術培育基地，今天新成立的基地是高雄第四座，考量高科大在建功校區已設封裝測試基地，才又獲選成立製程人才培訓基地；半導體不只有研發，製程設備維運也很重要，否則成品良率不好也賣不出去。

副市長李懷仁說，無論是生活或軍事，半導體需求強勁，人才培育對產業發展非常重要，希望無論設計封裝或材料供應廠商持續投資高雄，人才供應源源不絕，也能讓高雄年輕人留在家鄉工作。此外，「國家重點領域校際研教園區」著重研發訓練，高科大基地則為設備製程才人培訓中心，研發設計與設備維護人才並進。

