他錄取大學東南亞語系卻遭酸「外勞系」 過來人曝2高薪出路：超吃香

聯合新聞網／ 綜合報導
一名考生錄取政治大學東南亞語文學系，興奮喊出「終於圓夢」，卻遭網友嘲諷「外勞系」，讓他相當傻眼。示意圖／Ingimage
一名考生錄取政治大學東南亞語文學系,興奮喊出「終於圓夢」,卻遭網友嘲諷「外勞系」,讓他相當傻眼。示意圖／Ingimage

一名網友近期轉貼一位考生的貼文，只見這名考生錄取政治大學東南亞語文學系，興奮喊出「終於圓夢」，卻遭網友嘲諷「外勞系」，讓他相當傻眼。貼文一出後，引起熱議。

這名網友在社群平台「Threads」轉發一位考生的貼文，可以看到該名考生PO出錄取通知，是國立政治大學宣布他錄取「東南亞語文學系泰文組」，他表示雖然不是自己最想要的歷史系，但還是終於圓夢了。沒想到下方留言區有其他網友嘲諷是「外勞系」。

貼文一出後，不少人反而認為很有發展性，「這個系很有發展吧！外商公司什麼的都可以去」、「這科系很有發展，考移民署或外派都不錯」、「泰文不錯，外派泰國工作」、「畢業後也能當仲介或進泰國台商企業任職」、「台灣就是歧視東南亞，這是現實」、「台灣人普遍對東南亞存在歧視」、「25年前韓語系也不受重視，如今卻翻轉大流行」。

此外，留言區也釣出一名泰文組畢業生分享經驗，指出「無論是外派工程師還是報考移民署都相當吃香，薪水甚至比歐美外語更高，但建議最好搭配英文學習，以外派為例，月薪大多可達7至8萬元」。





