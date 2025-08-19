中華大學志工再訪尼泊爾 志工：孩子笑容是最美畫像

中華大學國際志工團於暑假期間再度踏上尼泊爾服務之路，深入災後村落進行教育與關懷行動。中華大學指出，這次團隊透過課程設計、互動教學與生活陪伴，為當地孩童帶來溫暖與希望。盡管面臨生活環境挑戰與身體不適，學生們仍堅持完成使命，展現出堅韌與團隊精神，也在異地收穫了深刻的人生體悟。

曾於去年參與志工行動的學生林圭彥說，他去年返台後即得知尼泊爾遭逢洪災，許多曾經走過的村落面貌全非，讓他深感震撼與不捨。今年再度前往，除了延續服務精神，更希望透過募資行動，為受災地區帶來實質幫助與社會關注。

首次參與的團長林育姍則分享，初抵村落即面臨交通受阻、河道混濁等挑戰，甚至親自下車推動受困巴士，成為難忘的趣事之一。盡管生活條件艱困，如須接山泉水洗手如廁，但當地自然景色與純樸人情卻深深打動她的心，也讓她更加珍惜台灣的生活環境。

在教學方面，林育姍憑藉對孩童的熱情與耐心，精心準備教材，成功設計出讓孩子們笑聲不斷的課程。她坦言，孩子們的純真笑容不僅撫慰了她的心，也是最美的畫像，並喚醒她對人生方向的思考，甚至萌生再次踏上這片土地的渴望。

中華大學指出，學校長期致力於培育具備國際視野與社會責任感的青年學子，透過海外志工行動，讓學生在實地服務中學習同理、鍛鍊韌性，並發掘自我價值。此次尼泊爾志工行動不僅是一次跨文化的交流，更是一次心靈的洗禮，讓學生們在付出中成長，在挑戰中蛻變，為未來人生奠定深厚的底蘊。 學生林圭彥除了為孩童帶來學習課程外，也在閒暇之餘幫助社區進行重建。圖／中華大學提供

