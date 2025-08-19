中華大學志工再訪尼泊爾 志工：孩子笑容是最美畫像
中華大學國際志工團於暑假期間再度踏上尼泊爾服務之路，深入災後村落進行教育與關懷行動。中華大學指出，這次團隊透過課程設計、互動教學與生活陪伴，為當地孩童帶來溫暖與希望。盡管面臨生活環境挑戰與身體不適，學生們仍堅持完成使命，展現出堅韌與團隊精神，也在異地收穫了深刻的人生體悟。
曾於去年參與志工行動的學生林圭彥說，他去年返台後即得知尼泊爾遭逢洪災，許多曾經走過的村落面貌全非，讓他深感震撼與不捨。今年再度前往，除了延續服務精神，更希望透過募資行動，為受災地區帶來實質幫助與社會關注。
首次參與的團長林育姍則分享，初抵村落即面臨交通受阻、河道混濁等挑戰，甚至親自下車推動受困巴士，成為難忘的趣事之一。盡管生活條件艱困，如須接山泉水洗手如廁，但當地自然景色與純樸人情卻深深打動她的心，也讓她更加珍惜台灣的生活環境。
在教學方面，林育姍憑藉對孩童的熱情與耐心，精心準備教材，成功設計出讓孩子們笑聲不斷的課程。她坦言，孩子們的純真笑容不僅撫慰了她的心，也是最美的畫像，並喚醒她對人生方向的思考，甚至萌生再次踏上這片土地的渴望。
中華大學指出，學校長期致力於培育具備國際視野與社會責任感的青年學子，透過海外志工行動，讓學生在實地服務中學習同理、鍛鍊韌性，並發掘自我價值。此次尼泊爾志工行動不僅是一次跨文化的交流，更是一次心靈的洗禮，讓學生們在付出中成長，在挑戰中蛻變，為未來人生奠定深厚的底蘊。
▪「你會用GPT做報告嗎」生成式AI闖入校園：大學生使用習慣調查
▪私立大學「程度差不多」排名有意義嗎？網點8老牌名校：看科系
▪北市幼兒園爆虐童 家長控：孩子遭綁雙手、逼吞食還塞進櫃子裡
▪繁星錄取被取消...台中女學霸9天考回台大醫 校友誇創百年紀錄
▪9個月沒放假勤動筆不空想 她考一次就拚上國營事業死亡之組
▪青鳥發文「幫台大反核」惹怒同校生 開嗆小丑：憑什麼代表我
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言