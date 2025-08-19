頂大華語教師持「三個月一聘」違法定期契約 工會籲改善否則將檢舉

高教工會今召開記者會指出，近期接獲華語教師反映，不少大學仍發給華語教師三個月一聘甚至一個月一聘的聘約，缺乏合理續聘保障，校方未幫華語教師提撥勞退亦普遍，更會因契約中斷無法累計年資和特休假，其中更有數所公、私大學至今仍採用不合規範的定期契約，要求學校改善，否則將檢舉。

高教工會執行秘書張志綸表示，基層華語教師長年面臨低勞權、低保障的勞動環境，不少大學發給三個月一聘、一個月一聘的定期契約，課程結束教師隨即失業，每一期課程期間教師僅能放無薪假度過，有教師從事華語教學二、三年，手上卻累計了十幾張聘書。

張志綸指出，事實上，勞動部、教育部去年已確認，短期華語教師適用勞基法，只是大學端多未落實。對此，各校常用的違法定期契約應落實為不定期契約，不定期契約勞工除非符合法定事宜，否則不得無故終止契約，更不存在不續聘的做法。

張志綸也談到，近期工會接獲崇右影藝科大華語教師勞動情況惡劣，學校並未依法與教師簽訂不定期契約，甚至勞保採「當天投保、當天退保」，若教師周一、三、五上課，僅上課的三天投保，更無提撥退休金，高教工會已向勞動部、勞動局等單位檢舉，並由勞保局裁罰。

張志綸更指出，近期仍有不少大學華語教師聘任辦法違規，如台大、台師大、中山大學、東海大學、大葉大學等校，至今仍保有半年、一年、三個月等違法定期契約，呼籲學校勿心存僥倖，否則工會將一一檢舉。但也有如清大華語中心合規明確，該校依法採用不定期契約，且對過去五年內任職者，都會依法將特休假折現後返還，其他學校應跟進。

遠東科大前副校長余伯泉指出，近年來台灣面臨少子化缺工困境，確實應招募外籍生來台就學後留台，華語教師可謂戰略關鍵人力，但卻被學界長期視為免洗筷。

余伯泉說，部分問題源自教育部補助不穩定，「今年補助五百萬，明年可能一毛錢都沒有。」學校無法預估，自然無法落實保障。再者，大學多依照教育人員聘用條例聘請教師，但歷來持華語教學專業能成為編制內專任教師者極少、可獲專案保障者亦少，又華語教師也不是職工，各大學過去多不知道要如何定位華語教師，呼籲應儘速依法給予保障。

對此，高教工會也製作了圖像化法條「華語教師勞權大補帖」，於工會網站（https://reurl.cc/rY34rk）提供下載，並再次呼籲學校主動落實勞基法，保障華語教師權益。

