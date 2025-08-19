台師大延攬國際與產業人才 10名外師創新高

台灣師範大學114學年迎接42名新進教師，其中10名為外籍教師，新進外師人數創新高，為團隊注入國際視野；另外，台師大也延攬具產業背景專才和深厚教學歷練的教師任教。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，台師大於2022年獲教育部評選「雙語大學重點培育學校」，2024年再獲選「雙語標竿大學」；學校也積極延攬國際師資，新進外籍教師人數逐年增加，從2022年5名到今年新聘10名，有助於強化校園國際化，提升學生跨文化競爭力。

台師大校長吳正己表示，台師大過去專注培養中等教育師資，近年逐步轉型為綜合型大學，目前畢業生約有7成投入業界工作，3成進入教育相關領域。他也期勉新進教師為教學團隊帶來新動能，並加強與業界的連結，為學生開拓更多機會。

台師大新學年有10名新進外籍教師，來自韓國、印尼、香港、美國、伊朗等，例如來自香港的何家騏致力警政、犯罪議題及東亞公共行政研究；伊朗籍的傅立達專長為環境永續、氣候變遷與水土污染整治；伊朗籍的柯伯尼，研究涵蓋奈米與半導體材料、二維材料光電等。

另外，台師大近年也積極延攬具產業背景的專才，例如曾在電子產業深耕20多年的林昇源，退休後加入AI跨域應用研究所；於國家同步輻射研究中心服務10年的林秉慧，加入物理系行列。還有多名具深厚教學歷練的優秀教師加入，例如有豐富戶外教育與探險旅遊教學經驗的前攀岩國手王伯宇、專注AI技術於電動車應用的前大安高工教師林煜軒等。

台師大提到，新學年還有多名校友回母校任教，例如美術系博士曾霆羽專研古典書畫美學、當代書畫藝術與書畫在地性想像；教育心理與輔導系博士鄭曉楓專長正向心理學，開設諮商理論與技術課程；電機工程系博士許閔傑深耕深度與增強式學習、認知系統及邊緣計算，為相關研究注入動能。

