全國大專校院倫理個案分析暨微電影競賽聚焦AI倫理 總獎金9.8萬元

面對人工智慧快速發展所帶來的倫理挑戰，信義文化基金會、中華企業倫理教育協進會與國立台北大學共同主辦，信義房屋、台北大學企業管理學系協辦「2025全國大專校院倫理個案分析暨微電影競賽」，今年以「AI倫理」為題，分為「倫理個案分析組」與「倫理微電影組」，競賽總獎金高達9.8萬元，邀請全國大專院校學生在創作與分析中探討人工智慧的影響與責任，培養誠信、自律與查證能力，成為負責任的科技使用者。

人工智慧不再只是科幻小說中的想像。早在1942年，科幻作家阿西莫夫就在《我，機械人》中提出「機器人三大定律」，反映對未來科技的期待與憂慮。八十多年後的今天，AI已廣泛應用於生活各層面，從取代人力、輔助創作，到挑戰人類對智能的定義，都引發社會關注。2022年，國外藝術網站ArtStation更爆發大規模畫師反AI創作抗議，凸顯AI既帶來便利，也伴隨衝突與焦慮。

主辦單位信義文化基金會執行長楊政學表示，選擇「AI倫理」作為主題，是因為AI雖能解決人力不足、提升效率，但若被濫用，可能引發嚴重的倫理爭議與法律責任。「各國都在制定相關規範，我們希望學生能在學習與創作過程中，意識到自己作為使用者的責任。」期望鼓勵更多學生投入討論與創作。

他強調，AI或許能協助學生完成作業，但不能取代消化知識與提問探索的過程。透過競賽引發的倫理討論，能讓學生從「知識接受者」轉變為「知識詮釋者」，進一步確保科技發展能夠帶來正面影響。楊政學呼籲，全國大專院校學生都能踴躍參與本屆競賽，運用專業所學與創意思維，直面AI帶來的倫理課題，提出自己的觀點與解方。本屆「倫理個案分析組」著重於資料蒐集與問題分析，「倫理微電影組」則以5–7分鐘微電影呈現。無論是天馬行空的創想，還是腳踏實地的方案，在這個變革時代都值得被傾聽。

此次競賽承辦學校國立臺北大學企業管理學系楊運秀教授也指出，AI倫理議題兼具緊迫性、多面向性與跨領域影響力，涉及誠信、隱私、偏見與社會公平等面向。她認為，掌握AI倫理，不僅是科技素養的一環，更是為未來的學習與職涯建立防護網，幫助年輕世代在AI時代中高效運用科技，同時不失人文價值與責任感。

報名自即日起開放至 2025年10月7日止，歡迎大學生與碩士生組隊參加，詳細競賽辦法與資訊請參閱活動官網，在這場跨越科技與人文的創作舞台上，誠邀每位關心未來的學生，讓想法被世界聽見。（圖為2024年參賽組別分享現場畫面）（圖:信義房屋提供）

