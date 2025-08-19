聽新聞
重點科別醫師嚴重流失 中山大學籲續推公費醫師制

聯合報／ 記者李芯／台北報導
國立中山大學學士後醫學系首屆授袍典禮，醫學生宣讀誓言。圖／中山大學提供
國立中山大學學士後醫學系首屆授袍典禮，醫學生宣讀誓言。圖／中山大學提供

急診醫學等重點科別醫師嚴重流失，衛福部本學期又將終止培育五大科公費生的「重點科別培育公費生」計畫。其中，中山大學、中興大學及清華大學的學士後醫學系都是透過該計畫設置，未來科系恐不保，中山大學昨日發布新聞稿呼籲，政府應持續公費醫師制度，尤其針對重點科別規畫名額。

衛福部「重點科別培育公費生」計畫本學年終止，共十二校受影響，清大、中興、中山三校的後醫系都是依該計畫設立，計畫停止恐影響其存續，而教育部原規畫直接把公費生轉為自費生名額，又遭醫界反彈，至今還喬不攏。

重點科別培育公費生計畫對象以內科、外科、婦產科、兒科及急診醫學科等「五大科」為主，中山大學表示，現行醫學教育體系問題除了人力不足外，更嚴重的就是科別失衡，醫學生對進入高壓力專科的意願逐年下降，醫美、自費門診等低風險領域成熱門選擇，造成醫院第一線醫療人力大量流失。

對此，中山大學指出，過去的公費醫師制度曾有效協助補足特定領域醫師人力，如今政府更應針對重點科別重新設計公費制度與職涯支持機制，為醫學生建立健全的發展環境。

中山大學呼籲，政府應持續公費醫師制度，針對重點科別如小兒科、重症醫學、急診、罕病科及感染科等，明確規畫公費名額，穩定提升醫學教育總量，確保教育品質的前提下調整招生策略，強化與重點專科接軌的訓練體系，避免出現人力斷層。

