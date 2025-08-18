中原大學啟動量子應用基地 11月開班新北高中生可跨域學習

私立中原大學與新北市教育局今天上午宣布啟動量子應用基地，雙方合作推動新北市高中學子跨域科技人才培育課程，中原大學表示，雙方將合作開設跨域實作課程，結合中原頂尖之量子實驗室、半導體檢測室與全息投影教室學習資源，帶領高中職學生從量子應用出發，跨域學習量子電腦應用，探索未來職涯。

這項儀式由中原大學校長李英明與新北市教育局長張明文共同啟動，將提供高中、大學雙向鏈接，強化新北學子的學習歷程檔案，中原大學11月起率先開設假日微課程與講座（9月起開放報名），所有課程免費，讓新北高中生搶先體驗大學前瞻課程，歡迎新北高中生踴躍報名參與。

李英明表示，校方成立智慧運算與大數據學士班，明年度半導體產業學院將新設半導體產業學士學位學程，提供半導體與量子領域升學管道，這次中原首次與地方政府展開全面性課程合作，將國內最完整的量子電腦設備直接延伸至高中教育，包括核磁共振量子電腦設備，讓高中學生在高中就能接觸最先進的運算科技學習。

張明文表示，與中原大學合作課程，橫跨智慧運算與量子資訊、半導體產業、設計與人文教育4大領域，分別規畫量子計算入門、半導體入門、打造你的空間美學與沉浸式攝影與全息導覽4門課程，從理論到實作、從設計到應用，讓學生在真實場域體驗跨域整合，提早掌握未來關鍵科技與職涯優勢。

新北市明德高中學生陳奕愷說，親自進入量子實驗室看到先進的設備與操作流程，讓他對量子科技的理論與應用更深理解，確立未來想投入量子計算與通訊研究的志向。另一位學生陳芊兒說，希望提前透過室內設計課程，累積空間規劃與材質運用的專業實戰經驗。 中原大學與新北市教育局啟動量子應用基地合作，推動跨域科技人才培育課程，雙方與會人員合影。圖／中原大學提供 中原大學智慧運算與大數據學士班助理教授黃琮暐（右三）介紹量子計算入門，吸引新北市高中學生興趣。圖／中原大學提供

