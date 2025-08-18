重點科別醫師流失 中山大學籲持續公費醫制度

台灣重點科別醫師嚴重流失問題已成為全民健康警訊，國立中山大學指出，近年來小兒科、急重症、罕病等專科人力快速萎縮，不僅醫師招募困難，許多醫師也因高工時與高壓力，選擇提前退休或轉向其他科別，導致第一線醫療人力捉襟見肘。對此，中山大學呼籲政府持續公費醫師制度，尤其針對重點科別明確規劃名額，並提供職涯支持和合理工時保障。

根據2021年經濟合作暨發展組織（OECD）統計，台灣每萬人僅有21名西醫，遠低於OECD國家每萬人33名的中位數，醫師密度全球排名倒數第二，僅略高於土耳其。

對此，中山大學表示，現行醫學教育體系應全面檢討與調整，除了總體醫師人力不足，問題更嚴重的是「科別失衡」，由於醫學生進入高壓力專科的意願逐年下降，醫美、自費門診等低風險領域反而成為熱門選擇，造成醫院端第一線醫療人力大量流失。

中山大學表示，醫療人力的解決之道不僅是數量的增加，關鍵更在於制度的導引與誘因的設計。過去的公費醫師制度曾有效協助補足特定領域醫師人力，如今政府更應針對重點科別重新設計公費制度與職涯支持機制，為醫學生建立健全的發展環境。

中山大學呼籲政府持續公費醫師制度，尤其針對小兒科、重症醫學、急診、罕病科及感染科等重點科別，明確規劃公費名額，提供職涯支持與合理工時保障，讓醫學生敢於選擇、願意投入。而在確保教育品質的前提下，也盼能調整醫學系與後醫系招生策略，強化與重點專科接軌的訓練體系，避免未來出現更嚴重的人力斷層。

中山大學更呼籲政府改善專科訓練與職涯制度，提升高風險科別醫師的專業尊嚴與工作條件，建立可持續發展的職涯路徑，扭轉人才流失的現況。

