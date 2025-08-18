澎科大產學合作案遭查獲違法採捕 監院糾正

監察院說，澎科大未依法落實專技人員聘任審核，使陳姓教師持不實文書獲聘，校方處理失當；此外，澎科大辦理海洋2號等產學合作案，未依合約確認業者出航情況，遭海巡署查獲涉違法採捕，因此糾正澎科大，促請教育部改進。

監察院今天透過新聞稿表示，監察委員賴鼎銘、葉宜津、蕭自佑調查，澎科大於民國98年至99年間未依法落實專技人員聘任審核，並聘任陳姓教師擔任助理教授、副教授及教授等專業技術人員，且兼任組長、系主任，及學生事務長等相關學術或行政主管職務。不過經澎湖地方法院與台灣高等法院高雄分院刑事判決，都認定陳師持不實文書向澎科大應徵教師職務，進而獲聘為助理教授。

監委說，之後又因程序瑕疵，教育部中央教師申訴評議委員會已2次駁回澎科大評議決定，至今未定案；澎科大先前未依法落實審核，且後續處理失當，引發爭議，損害學生受教權及大學聲譽，有重大怠失，應予糾正。至於陳師的教師身分認定與薪資是否追繳，也請教育部積極會同銓敘部督導澎科大依法辦理。

此外，監委指出，澎科大就「水肺潛水船艇操作實務增能培訓案」與業者簽訂「產學合作合約書」，約定自108年8月起至109年7月底止，由海洋遊憩系以「海洋2號」、「海運6號」及「橡皮艇」等履行60次出航次數船艇課程，若未達航次則自動延長至屆滿，提前達標就終止合約。

監委說，產學合作案是以相關產業人才培育為目的，但合約內容卻只約定由學校提供勞務服務，且澎科大承認沒有安排學生實習內容，不符產學合作法定宗旨，有嚴重違失。

監委指出，澎科大未依合約積極確認、查核船艇出航情況，只憑業者提供航次資料而認定出航次數，沒有主動追查未依期限付款及已追繳超過使用範圍的租金等，並任由系所簽訂未正式立案的「契約書備忘錄」而延長期限，更擅自以通訊軟體同意廠商繼續使用船艇，還遭海巡署查獲涉違法採捕，整體履約管理鬆散、便宜行事，有重大疏失。

