3校後醫學系名額卡關 中山籲續推公費醫師制

中山、清華、中興等3校學士後醫學系參與的公費醫師計畫不續辦，導致後續名額陷僵局。中山大學呼籲，針對小兒科、重症醫學、急診等重點科別，持續推動公費醫師制度。

配合衛生福利部「重點科別培育公費醫師制度計畫」，中山大學、清華大學、中興大學等3校設立學士後醫學系，並採公費生方式辦理，但衛福部於114學年度起不再續辦上述公費計畫。

教育部原希望將3校公費生名額轉為自費一般生，但醫界質疑打破醫學生限額，後經行政院召集教育部與衛福部開會協商，確認醫學系招生總名額維持1300人（含教育部及國防部核定名額）。教育部日前與各校醫學院院長開會，盼其他學校釋出部分名額給3校，但未能獲得共識。

中山大學今天發布新聞稿指出，台灣醫療體系正面臨前所未有的挑戰，近年來小兒科、急重症、罕病等專科人力快速萎縮，不僅醫師招募困難，許多醫師也因高工時與高壓力而提前退休或轉向其他科別，導致第一線醫療人力捉襟見肘，甚至出現主任醫師親自值夜班等情境。

中山大學提到，現行醫學教育體系應全面檢討調整，除總體醫師人力不足，更嚴重的是「科別失衡」，解決之道不僅是數量增加，關鍵更在於制度導引與誘因設計；過去的公費醫師制度曾有效協助補足特定領域醫師人力，如今更應針對重點科別，重新設計公費制度與職涯支持機制。

中山大學呼籲政府，針對小兒科、重症醫學、急診、罕病科及感染科等重點科別，明確規劃公費名額，持續公費醫師制度；在確保教育品質前提下，調整醫學系與後醫學系招生策略，強化與重點專科接軌的訓練體系；提升高風險科別醫師的專業尊嚴與工作條件，優化專科訓練與職涯制度。

商品推薦