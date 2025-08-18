快訊

蔡英文論文門5年審不完 彭文正律師張靜「服刑中」上銬出庭辯護

習近平緊盯川普交手俄烏 美專家：這情況恐讓習「視現在為攻台良機」

簡立峰專欄／川普封殺「覺醒AI」 企業反而鬆口氣？

大學轉系轉學潮湧現 專家建議先想這三點

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

114學年度大學分發於日前8月13日放榜，今年缺額僅1220人，是近五年來最低，顯示多數學校、科系皆有學生視為志願。然而，放榜後網路上卻湧現不少新生討論「轉系」、「轉學」的可能性，有人才剛拿到入學通知書，就已經開始打聽轉系條件與往年比例，甚至直接計畫重考。

有學長姐提醒，若一開始就打算轉系，最好先選擇一個自己讀得下去的科系，因為不少科系轉入時會審查學期成績，若對課程興趣低、成績不理想，恐怕連轉系門檻都過不了；也有人苦口婆心分享：「我當初也拼轉學，結果GG，只能在不喜歡的科系待四年，現在能勸一個是一個。」

對此，1111人力銀行學生職涯顧問陳坤平指出，「分數的最佳落點，不一定是你生涯的最後落點。」他提醒，無論是轉系、轉學或重考，都應先思考三大關鍵：

一、是否有明確目標：不是單純想上「更好的學校」，而是清楚自己鎖定的科系與學群，並了解所需分數與課程內容。

二、能否承受一年苦戰：重考不只是一次考運，而是整整一年的全力以赴，需調整讀書節奏，甚至暫停社交、打工與娛樂。

三、家人是否全力支持：包含經濟與情感上的支持，否則中途放棄的風險很高。

根據1111人力銀行先前調查，八年級上班族中，只有34％的現職工作與在校所學相關，顯示大學生所讀科系與未來職涯並非絕對掛勾。陳坤平建議，新生可把大學視為探索階段，若真的覺得選錯系，未來仍有研究所深造或跨領域學習的機會。

為協助新鮮人及早規劃、了解學習內容，1111人力銀行打造「大學網」，整合升學、職涯與生活三大資訊。總經理張篆楷指出，網站的「學路領航專欄」集結各大學群、各科系的學長姐經驗談，內容涵蓋課程特色、實習經驗與未來出路，協助新生在報到前就能掌握方向，並提早規劃校園生活；至於「AI 大學小精靈」則全天候待命，隨問隨答，無論是選課疑惑、兼職資訊，都能即時提供最貼近需求的建議，就像一位隨身的校園助理。

此外，大學網近期也推出「AI 大學小精靈有獎徵問」活動，鼓勵更多新生體驗服務。8月底前，1111人力銀行會員只要每日向AI小精靈提出與升學或大學生活相關問題、字數至少7字以上，例如：「那些系在學什麼？」、「對住宿或社團有疑問？」，需與「大一新生」、「大學生活」有關，而且內容要有實質意義。

每日「有效提問數」前四名，就能獲得超商禮券或鬼滅之刃電影票，得獎名單天天公布，目的就是希望幫助新鮮人還沒踏進校門，就先掌握大學生活的相關知識全套功夫。

新生 大學生 人力銀行

延伸閱讀

大學認直屬學弟妹先收1100元 理由曝光過來人搖頭：千萬別繳

教育部估大一新生年減3500人 教團示警40所大專轉型或退場

台中惡劣繼父性侵兩姊妹 從國小犯行到大學 小姊妹怕家庭破裂隱忍

新型專班招生卡關 大學籲華語能力彈性調整

相關新聞

117學年大一生剩17萬 40大專恐退場

少子化海嘯來襲，教育部日前公布「各教育階段學生數預測報告」，預測一一四學年的大一學生數會跌破廿萬人，一一七學年虎年出生族...

赴德州大學學高品質護理專業 弘光科大學生國際職涯新方向

弘光科技大學護理學院與美國德州大學奧斯丁分校護理學院共同開設暑期課程「全球視野下的跨文化護理與健康照護體系」，13名學生...

留才觸礁／越南碩生起薪低發展有限 無奈被當替代人力

台灣近年積極招收東南亞留學生，一名越南籍碩士生抱怨，畢業後在台只剩製造業可去，薪水不到4萬，被台灣當填補替代人力，決定返鄉。政府宣稱2030年延攬外國特定專業人才2萬人，就業金卡是攬才重要工具，日本音樂經紀人志於里說，和許多外國人一樣，她拿到就業金卡也掉入銀行開戶的「無限迴圈」。台灣留才政策，處處卡關，有解嗎？

大學認直屬學弟妹先收1100元 理由曝光過來人搖頭：千萬別繳

剛升上大學對學校非常陌生，許多人都期待能認到一個可靠的直屬學弟妹。一名女網友卻在Dcard驚呼，大二認直屬居然還要先繳1100元。原PO吐槽，直屬制度的初衷，本是讓學長姐帶學弟妹熟悉大學生活的自願活動，如今卻變成強制繳錢才能擁有非常荒謬。

中山大學EMBA「23天公益徒步環島」 號召全台捐款做愛心

中山大學高階經營管理碩士在職專班（EMBA）連續4年發起「公益愛行腳、徒步環寶島」，今年由中山大學 EMBA 26林治域...

3校學士後醫恐熄燈…教團：辦學不是開快閃店 應力爭名額

教育部近日召開醫學院院長會議，為清華等三校學士後醫向各大學醫學院協調名額。教育團體表示，起初學士後醫名額是經衛福部同意核...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。