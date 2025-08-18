快訊

赴德州大學學高品質護理專業 弘光科大學生國際職涯新方向

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大護理學院學生在美國進行臨床參訪。圖／弘光科大提供
弘光科大護理學院學生在美國進行臨床參訪。圖／弘光科大提供

弘光科技大學護理學院與美國德州大學奧斯丁分校護理學院共同開設暑期課程「全球視野下的跨文化護理與健康照護體系」，13名學生赴美展開為期二周的臨床參訪與技能訓練，透過跨文化交流與專業實作，學生培養多元文化情境下的溝通與照護能力，更厚植護理專業，開啟國際職涯新方向。

帶隊的護理系副教授林屏沂表示，課程內容多元豐富，包括參與德州大學奧斯丁分校護理學院講座與研討會、至醫院、基層照護與復健中心進行臨床參訪，參加APRN、VR、災害護理模擬及技能訓練，同時融入文化體驗與社區參與，深化學生跨文化觀摩與學習。

護理系二技學生許楷佑、朱詠裕分享臨床參訪與觀察，美國護病比約為1比4，護理師排班固定，能專注於高品質照護，且專業地位與醫師同等受到尊重，啟發他們未來報考美國護理師執照的規劃，並積極提升英文能力。

進修部二技學生葉彩婕說，在美國長照機構看到智慧監測設備的運用、減少病人不必要約束、重視病人情緒價值的做法，令她深受啟發。她認為，這些經驗對未來投入長照護理工作具有重要借鏡，讓她滿載而歸。

林屏沂表示，課程透過國際合作和跨文化交流、專業對話、反思學習等，拓展學生全球護理視野，提升在多元文化情境下，提供以病人為中心照護的能力，經由探索與比較不同文化情境下的健康照護體系與醫療環境，學生能獲得第一手洞見，理解多元健康照護體系對護理教育、病人照護、專業角色及職涯發展的影響，全面精進學生在專業上與文化上的素養，展現弘光持續啟發學子追求國際職涯新方向、成就國際化護理人才的使命與承諾。

弘光科大護理學院學生在美國接受技能訓練。圖／弘光科大提供
弘光科大護理學院學生在美國接受技能訓練。圖／弘光科大提供
弘光科大與美國德州大學攜手開設暑期課程「全球視野下的跨文化護理與健康照護體系」。圖／弘光科大提供
弘光科大與美國德州大學攜手開設暑期課程「全球視野下的跨文化護理與健康照護體系」。圖／弘光科大提供

美國 長照 職涯發展

