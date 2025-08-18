聽新聞
117學年大一生剩17萬 40大專恐退場

聯合報／ 記者李芯／台北報導

少子化海嘯來襲，教育部日前公布「各教育階段學生數預測報告」，預測一一四學年的大一學生數會跌破廿萬人，一一七學年虎年出生族群入學，恐再降至十七萬人，創新低，「一一七大限」將至，私校工會預估，接下來至少有四十所大專校院面臨轉型或退場，教育部應提早因應。

國小階段學生數高峰已過，之後人數將一路探低，預測一一八學年國小生數將跌破百萬人，國高中學生數在龍年子女畢業後，亦將持續減少。隨著少子化影響加劇，大專校院也繃緊神經。

教育部在最新的學生數預測報告中指出，一○四學年以前的大一學生所對應的出生時期尚未受少子女化效應影響，學生數約在廿七萬人左右，一○五及一○六學年適逢虎年效應降至廿五・五萬人，次年再降至廿四・一萬人。一○七學年雖逢龍年效應，但人數僅增加七千人，其後持續減少。

教育部預計一一四學年大一學生數將跌破廿萬人，接下來，一一七學年逢虎年效應，人數將減至十七・三萬人低點；至一一九學年由於龍年婚育潮及民國一百年鼓勵生育政策，會帶動大一學生數轉增至廿・九萬人。其後數年大一學生數雖循生肖效應起伏，惟人數皆維持於十五萬至廿萬人。

教育部指出，一二九學年大一生預測數為十四・六萬人，較一一三學年減少五・六萬人。預計未來十六學年，大一學生數平均年減三千五百人、約百分之二。

大學整體學生數方面，教育部表示，一○五學年以前約維持在一一一至一一四萬人，一○八至一一三學年受少子女化影響大減十四・九萬人，預計一一四學年恐跌破八十六萬人。

私校工會表示，預估每年約有十二萬人就讀公立大專校院，在少子化影響下，剩下五、六萬名大一新生，只夠大約五十所私校正常經營，將來恐會有四十所大專校院面臨轉型或退場，接下來要關心的是教育部如何協助這些學校退場、轉型。

新生 大學生 少子化 私立大學

